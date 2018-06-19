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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة والسكتة الكروية

مغاربة والسكتة الكروية

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:31

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Amazighi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:54
سيتم اخراج لعبين مغاربة بالورقة الحمراء و سيخرج المغرب ب 3/0 منهزما امام البرتغال ،ردا على هزيمة للبرتغال في منديال عام 1986 امام المغرب .منديال روسيا من اقوى المنديالات.المراوغات منعدمة عند المغاربة
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-4
2 - mobile الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:59
من مونديال 94 لم اعد أهتم بالمسمى المنتخب الوطني
ارتحت من هذا الجانب
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11
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