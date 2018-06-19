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كُتّاب وآراء
مغاربة والسكتة الكروية
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Amazighi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:54
سيتم اخراج لعبين مغاربة بالورقة الحمراء و سيخرج المغرب ب 3/0 منهزما امام البرتغال ،ردا على هزيمة للبرتغال في منديال عام 1986 امام المغرب .منديال روسيا من اقوى المنديالات.المراوغات منعدمة عند المغاربة
2 - mobile الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 18:59
من مونديال 94 لم اعد أهتم بالمسمى المنتخب الوطني
ارتحت من هذا الجانب
ارتحت من هذا الجانب
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