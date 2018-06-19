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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تلميذ "يشرمل" أستاذا

تلميذ "يشرمل" أستاذا

الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (14)

1 - Eagle الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:33
لك الله يا وطني لك الله يا وطني
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22
2 - wood الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:34
هذه هي نتائج الغش و الخداع الذي يمارسه المخزن على المداويخ المغاربة بنفخ ارقام التمدرس و النجاح بأبقاء اكبر عدد ممكن من التلاميذ داخل اسوار المدرسة للتهرب من مسؤولياتهم و إخلاء الشارع منهم، اما اولياء امورهم من اباء و امهات فيسايرون المخزن في توجهاته و ينافقون انفسهم ما دامت المدرسة تريحهم من مسؤولية ابنائهم مدة من الزمن ،و النتيجة لا تعليم لا تحصيل ، فوضى ، تسيب ، مخدرات ، تحرش ، دعارة ، و إجرام !!!
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27
3 - مونية الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:35
أولا هاد الأستاذ لايلزمه التنقل إلى المستشفى بل يجب أن يكون مستوصف صغير في المدرسة.
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا تعليم، لا طب و هما أساس البلد.
عدم احترام الأساتذة يأتي من عدم احترام الوالدين.
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13
4 - عبدو الله الضعيف الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:40
السيد مدير الأكاديمية قال كلمة حق، تحياتي العالية لكل رجال ونساء التعليم...
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5 - مبدأ الفساد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:48
هذا التلميذ أراد ان " يمتلك" شهادة الباكلوريا بقوة السلاح الأبيض... وهذا توجه جديد ينتصر للمبدأ الاستشرافي المعاصر القائل :كن فاسدا تنتصر .
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6 - زرهوني الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:51
المهم الكل متواطئ على رجال التعليم. خاصة الشرفاء منهم. وكذا الإجهاز على المنظومة التربوية ككل ، لصالح التكلاخ والجهل والتمييع، وقد استمعتم كيف تورط رئيس المركز والمراقب وبعض التلاميذ، مما جعل أمثال هذا التلميذ يتجرأ على الأستاذ. وهذه هي تربية موازين وحقوق الطفل ووووو....
قوموا إلى " صلاة الجنازة يرحمكم الله جنازة التعليم، اللهم اغفر لنا وارحمنا " ولا تواخذنا بما فعل السفهاء منا.
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17
7 - أستاذة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:59
اخي الفاضل اولا الحمد لله على سلامتك.ثانيا اقول لقد بلغ السيل الزبى.لابد من اجراءات جادة لحمايتنا.الى متى سنظل الحلقة الاضعف في هذه المنظومة المشؤومة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل في من يسعى لتدمير التربية
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15
8 - سلمى الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:02
على السلطات وضع حد لهؤلاء المجرمين، وإنصاف الأساتذة المخلصين، وإلا فإنها بسكوتها تشجع على تمييع كل شيء وليس المدرسة العمومية فقط.
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9 - مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:08
واش هادو تلاميذ او لا عصابة؟
الانسان اصبح يخاف ان يبعث ابنه للمدرسة.
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10 - بثينة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:14
كاد المعلم ان يكون رسولا لقد تبخر هذا المثل وصار المعلم والأستاذ يهان ويضرب وممكن ان يقتل
أين هي التربية أين هي الاخلاق للاسف ما جرى أصابني بالاستغراب والحزن والإحباط كيف يمكن أن تمسك سكين لكي تغدر باستاذك لكي تغش في الامتحان إذا لم يكن عندك ارادة وموهبة في القراءة فغادر وترحل من المؤسسة واترك المقعد لمن يستحقه يا بليد يا بلطجي
الحمد لله على سلامتك يا استاذ ما جرى لا يمكن أن تتنازل وتسمح لالالا يجب أن يسجن لا للصلح لأن لولا لطف الله كان الأستاذ في عداد المفقودين
يجب أن يكون عبرة لامثاله تباااا له
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11 - g stan الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:16
الاستاذ ضحية عدة مرات: الاولى من التلميذ الغبي و الثانية من الشرطة و طريقة التعامل و الثالتة من حرمانه من الإسعاف و الرابعة و الطامة الكبرى هي المنظومة التعليمية الاضحوكة المخصصة لأولاد الفقراء و المزاليط.
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12 - امير الشعراء الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:36
لقد قتلني الأمير بقوله ; قم للمعلم وفيه التبجيل
لو جرب شوقي التعليم يوما. لريأته بين التخوت قتيلا
فوق المٱة الورق ادا صححتها. جاك الغبي ليرفع المفعول
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13 - مرزوك عبدالله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:41
والله صار المعلم كذلك المنديل الذي يمسح به بعدما كان بين قوسين كاد المعلم ان يكون رسولا
ماهذا ولد الفشوش او ولد الشارع هما اللذان يستطيعان ان يفعلان هذا الفعل المشين لاحول ولا قوة الا بالله العظيم
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14 - تلميذة بتالثة إعدادي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:52
على سلامتك أأستاذ بقيتي فيا يحسن عوانك الخلعة كثر من الضربة وعائلتك وإلا كانو عندك ولادك راك نجبتي ونجاو حتى هما يتيتمو عنداك تنازل على الدعوة حيت غادي يخرجو شي وحدين يدافعو حقوق التلميذ والتهميش والفقر ولكن هادشي ماشي مبرر خاصو يتعاقب باش يكون عبرة لكل من سولت له نفسه الإعتداء على أي شخص وداكشي لي كلتي كاين بزاف فبلادنا والإسعاف كتجي حتى يفوت الأوان خاص تكون مراقبة من طرف الجيش والقوات المساعدة وأجهزة السكانير والتفتيش اليدوي وبالنسبة للتعليق رقم 3 سيدة مونية خاصك تعرفي بلي راه الخصوصي كنقرا فيه من عقلت على راسي وعمر ما كان فيه لا مستوصف ولا دواء ولا طبيب كيعرفو يشدو غير الفلوس وفاش كنمرضو كيعيطو لواليدنا ولا يوصلونا للدار حيت أصلا المنظومة التربوية فالمغرب فاشلة لالهم اليابان وكوريا تحشمي تكولي ليهم كنقرى فاش تشوفيهم فين واصلين وشكرا هسبريس على تغطية الحدث هذا وغيره دوما تنشرو الفيديوهات بالصوت والصورة عن المشاكل في كل المغرب
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