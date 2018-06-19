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كُتّاب وآراء
مقتل تلميذ على يد زميله
الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (15)
1 - مهاجر مغربي الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:56
مع الأسف واقع مر يلخص لنا التعليم في المغربيه Made in Morocco
2 - آية دعاء الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:58
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اربط على قلوب عائلته وصبرهم يارب
3 - شرف الدين الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:58
وضعية مقلقة مركبة أصبحت تشهدها المؤسسات التعليمية في البلاد : تنامي ظواهر السلوكات اللامدنية وترويج المخدرات ...
يجب تدارك الوضع قبل الانفلات..
يجب تدارك الوضع قبل الانفلات..
4 - ali الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 22:58
Ce n’est pa normal ca. Les secours n’arrivent que 30 mn ou 1h c pa normal ici en France une 1 il a egorge un autre normal la nuit et il a était sauvé normal pck les secours sont arrivé a temp pas à 1h âpre c normal qu’il meurt.c dommage walah
Allah yrahmou
Allah yrahmou
5 - زكرياء منجد الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:00
رحمة الله الواسعة على التلميذ ياسين مصباح
يجب الحكم بأقصى العقوبات على المجرم القاتل كم هائل من الأمن في المغرب ولا نراه في وقت عمله الأمن لا يعمل بما يجب القيام به لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم
يجب الحكم بأقصى العقوبات على المجرم القاتل كم هائل من الأمن في المغرب ولا نراه في وقت عمله الأمن لا يعمل بما يجب القيام به لا حول ولا قوة إلا بالله العالي العظيم
6 - حمزة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:03
لدي ملاحظتين : أولهما هي السلطات التي كذبت على المواطنين وقالت ان التلميذ لفظ انفاسه بالمستشفى في حين انه مات بالمؤسسة من اجل التغطية على تأخر الإسعاف نصف ساعة كاملة والثانية هي انه منذ توقيف مهام المجلس التأديبي بالمؤسسات والوضع يتجه نحو الكارثة. اذ لا شيء سيردع التلاميذ
7 - عبد الله الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:04
لا حول ولا قوة الا بالله دائما اركز على نوعية الضحايا انهم الفقراء و المهمشين انا للاه وانا اليه راجعون تعالو لترو مادا يحدت لسكان مدينة سلا
8 - الملاحظ الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:14
المسؤولية تتحملها سياسة وزارة التربية و الاطر التربوية و التدرسية ’ كلشي باغي يبين خدمتوا و لو بالغش الغش كاين في المنظومة التعليمية كلها ’ كلشي باغي يطلع نسبة النجاح و يكرس الغش منذ طور الابتدائي الذي يعتبر حاسما في تكوين شخصية التلميذ’ تحت شعار محاربة الهدر المدرسي الذي يراد به باطل و تكون نتائجه كارثية لا على الاقتصاد الوطني و لا على المجتمع ’ لي معندوش مستوى و رغبة التحصيل الدراسي يمشي بحالوا و يخلي بلاصا اللي باغي يقرا ’ هذه المنظمومة تنتج الفساد و جيش من العاطلين بدون مستوى يتزاحمون مع اشخاص ذوو كفاءة في مباريات التوظيف ’ و يحتجون امام البرلمان ’ و يتم توظيفهم ’ و تكون الكارثة بمردوديتهم الضعيفة و باقصاء اصحاب المستوى ’ و من النتائج ايضا الواضحة الاكتظاظ داخل الاقسام ’ كتلقا دابا اغلب التلاميذ من الاعدادي الى الثانوي ما يركبش جملة مفيدة لا في العربية و لا في اللغات الاخرى ’ يجب الرجوع الى النظام القديم لقد كان ناجعا ’ و يجب ان تكون الوزارة حازمة مع الاطر التربوية و التدرسية ’ للاسف الشديد شاهدت تلاميذ الطور الاعدادي قبل الامتاحانات يتهافتون على المكتبات لنسخ الدروس للغش
9 - يوم الحساب الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:15
لاحولة ولا قوة الا بالله العلي العظيم هذا كله راجع للتربية والبيئة التي يترعرع فيها هؤلاء الأطفال والمسؤولية الأولى تعود للوالدين الذين في أغلب الحالات يشجعون أبنائهم على مثل هذه السلوكات إلى جانب انعدام التربية السليمة حيث أصبحنا نرى انعدام الاحترام للآخرين وانواع من المظاهر التى لا تتماشى مع مجتمعنا بالتعاطي للمخدرات و لباس مخل الاحترام بالإضافة إلى السلوك السيء مع الاساتذة ثم المسؤولية تقع على عاتق الدولة فلابد من الحراسة المشددة من طرف إدارة المؤسسة و لابد من تدخل الداخلية على الخط لأن مثل هذه المؤشرات لاتدل على خير في المستقبل.
10 - ilyess الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:16
إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضه من رياض الجنه اللهم ارزق اهله الصبر والسلوان.لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل في بلد اصبحت مؤسساته التعليميه تخرج مجرمين و الله الي الكلمات سلات ليا.اش هاد المستوى وصلو التعليم في المغرب.....و خصنا غير المونديال.
11 - عبدو الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:19
رحمه الله واسكنه فسيح جناته وارزق. أهله الصبر والسلوان....
يجب. وضع حد لمثل. هذه السلوكيات اللأخلاقية هذه نتيجة المنظومة التربوية المشؤومة التي أعطت للتلميذ ....المشاغب. فرصة للتجدير ...
و.......كما نزعت سلطة الاستاذ والحارس والمدير وكل من له دور في التربية ...حتى أصبح بعض الآباء غير قادرين على تربية أبناءهم ...قالوا حقوق الطفل...أي طفل تتكلمون عليه..
يجب. وضع حد لمثل. هذه السلوكيات اللأخلاقية هذه نتيجة المنظومة التربوية المشؤومة التي أعطت للتلميذ ....المشاغب. فرصة للتجدير ...
و.......كما نزعت سلطة الاستاذ والحارس والمدير وكل من له دور في التربية ...حتى أصبح بعض الآباء غير قادرين على تربية أبناءهم ...قالوا حقوق الطفل...أي طفل تتكلمون عليه..
12 - Amazighi الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:21
عقدة النجاح وعقدة الفشل عند المغاربة ،ايها التلاميذ ،النجاح و السقوط في هذا العصر لا علاقة له بمستقبلكم ،دكاترة و مهندسيين يشتغون ساقي طاكسي في امركيا كتدا و اروبا ،مهندس نووي من روسيا يشتغل طاكسي بنيورك و اساتذة يشتغلون في البناء و جمع الازبال بكندا ..العالم تغير ،لاتطمع ان ياخذك قلمك الى ابواب الابناك .انكم تكذبون على انفسكم ،المدرسة فقط لمساعدتك في اتباع هوايتك و طريقك .الامية تودي الى السجن في هذا العصر..تلاميذ في امريكا دخلوا العسكر وماتوا في الحروب و اطباء و صحافيين ماتوا في الحروب ..عيشوا حياتكم ومن يخاف من الفشل في المدرسة فانصحه ان يغير مساره الى مهنة حرفيةتقنية احس له ..الحرافيون هو الناجحون لانهم يصنعون و يرون عملهم بين ايديهم و اذا اخطوا يرون خطاءهم ولايتعبون انفسهم و يفرحون لمايتقنون عملهم .من يريد ربح اموال فالحرفة التقنية و الصناعية هو الحل.
13 - sinifro الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:24
رحم الله الملك الحسن التاني واسكنه الفردوس الاعلى ففي زمانه كان الامن وكان كل من سولت له نفسه فعل اي شئ اجرامي يجزه به في السجن ويدوق اسوء المعاملة ام الان فأصبح السجن متل الفنادق المصنفة يجد فيها المجرم كل وسائل الترفيه فحسبنا الله ونعم الوكيل
14 - ولد القلعة الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:24
أولا إنا لله وإنا إليه راجعون
أما بعد، هذه الفاجعة هي نتاج لمجموعة من التراكمات الاجتماعية و التربوية و يتحمل مسئوليتها كل من الأسر التي يجب أن تربي أولادها و تراقبهم و كذلك السلطات التي يجب أن تكون حازمة مع هذه الفئة العمرية لأنها ستصبح ( إن لم يتم تأطيرها و ردعها) مصدرا للمجرمين
أما بعد، هذه الفاجعة هي نتاج لمجموعة من التراكمات الاجتماعية و التربوية و يتحمل مسئوليتها كل من الأسر التي يجب أن تربي أولادها و تراقبهم و كذلك السلطات التي يجب أن تكون حازمة مع هذه الفئة العمرية لأنها ستصبح ( إن لم يتم تأطيرها و ردعها) مصدرا للمجرمين
15 - hamza الثلاثاء 19 يونيو 2018 - 23:37
حسبنا الله و نعم الوكيل... الله الله في التعليم و في الصحة..يا شعب المقاطعة...قالو فين ودنك ا جحا...
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