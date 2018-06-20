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كُتّاب وآراء
إقبال على مهرجان موازين
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:52
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - badre الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:15
جابو دوك الافارقة و عمرو بيهوم البلايص و دارو الظلام باش ما يبان والو
2 - خريبكي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:19
الصراحة تقال غير ضحكو او نشطو اصلا الدولة واكلة منكم كي بغيتو كي كرهتو.
3 - mawazin dyal lmadawikh الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:20
فينكم المقاطعون، اولا بغار انشطوكم باش انسيوكم.
4 - يوسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:24
بحالكم لي خرجو على هاذ البلاد صحاب بابا ماما اصلن مبيناش فيكم مقاطعين لا حليب لا ما لا افريقيا حسبي الله ونعم الوكيل . مقاطعون ✌✌
5 - سعيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:24
ماصدقتوش بأولاد الرباط او سلا حيت اغلبيتكم من البرجوازية ماكتحسو بالضعيف والفقير
6 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:28
لا استوعب سبب الدعوة لمقاطعة موازين .مهرجان ناجح بكل المعايير .يروج لقيم التسامح و ينشر ثقافة الحياة و الفن. و الاهم من دلك لا يكلف خزينة الدولة درهما واحدا.سبب الدعوة للمقاطعة هو سبب ايديولوجي محض.أريد فقط تذكير قوى الظلام و الرجعية بأنكم في المغرب. بلد الطقطوقة و احيدوس و الكدرة و كناوة و الملحون و العيطة. انتم في بلد متفتح ، غني ثقافيا و بعيد كل البعد عند نمادج الانغلاق و البؤس الحضاري سمة البلدان الشرقية التي تقتادون بها.
تعليق غير لائق
-91
7 - مراقبة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:30
بنادم معقد، قمة التخلف و الانحطاط انك تتكلم في بلدك بلغة غير لغتك،
هنا مثلا في ألمانيا اذا لم تتكلم لغتهم يحتقرونك، معتز ن بلغتهم جدا و لا يتكلمون غيرها، قس على ذلك كل الدول المتقدمة !
إنهزام نفسي كبير أمام الاخر، هل ابوك اسمه جون و امك جاكلين؟
هنا مثلا في ألمانيا اذا لم تتكلم لغتهم يحتقرونك، معتز ن بلغتهم جدا و لا يتكلمون غيرها، قس على ذلك كل الدول المتقدمة !
إنهزام نفسي كبير أمام الاخر، هل ابوك اسمه جون و امك جاكلين؟
10 - مواطن مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:39
مقاطعون هادوك المدعووين أصحاب الفلوس شفت الأمن أكتر من الباريلات كانو هدوك لتيطلوطو على البنات ماشي جميع الطبقات الطبقة المهمة والمعنية بالأمر مجاوش لأنهم مقهورين بقات ليهم غير لفراجة وشحال جاو ههههههه كميشة ، واش بنادم واصلة ليه حتا لعضم ويجي يتفرج أنا شفت غير الأمن بالزي والأمن المخفي وشوية ديال صعاليك وهادوك صحاب لفلوس واش موازين كانت هاكدا قبل
11 - المكي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:41
فعلا وجدنا صعوبة للمرور من عقبة لوسكو وخصوصا اصحاب سيارات القادمة من سلا للتوجه الى السويسي مكان الحفل . قيل لنا ان الطريق مليئة واننا سنجد مشاكل عند انتهاء الحفل مما جعل بعض اصحاب السيارات القادمة من سلا ان يسلكوا ممرات اخرى او العودة الى ديارهم .حضرنا سهرة فعلا كانت هائلة وحشد كبير من الجماهير . الناس كانت تغني وترقص والامن كان شديدا حتى لا تقع مشاكل . فعلا هي ضربة كبيرة لكل من روج لمقاطعة سهرة ما قبل موازين . واتمنى عند ابتداء المهرجان بتاريخ 22-06 ان تحل اشكالية المرور الى السويسي خصوصا لسكان مدينة سلا . بعد الفيديوهات مفربكة تم ارسالها في السابعة مساءا وتقول ان المغني يغني لوحده وهذه كذبة لان السهرة لم تبتدا حتى الساعة العاشرة ليلا
تعليق غير لائق
-18
12 - Laila.rif الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:45
هذا لي قال موازين معندو حتا علاقة بالمقاطعة غير صبر يلاه راك ساليتي باك تسالي قراية و ضرب في المعقول تجي تقلب خدمة مكيناش ملي توصل تاخد المسؤولية ديك الساعة تعرف خوتك علاش نقاطعين اما داب خلي بابا اصرف عليك انت نشط ليا مع راسك مازال توصل المعقول متلقى والو اصحاب الرباط و نواحيها جيب ليهم غير النشاط اغلبية لي تماك غير لبراهش لي كيصرف عليهم دارهم
14 - وداع الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:47
هههه هاداك هو الإقبال هههههه. عقنا وشفنا راه ملي كايكون الإقبال را كايوصلوا الناس حتى لطروطوار. أصلا الإعلام مسخر جدا جدا باش ينجحوا افتراضيا
15 - رسيد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:47
هادو كاعما محسوبين من الشعب ، و مقاطعون رغم أنف ولاد بابي و مامي !!
16 - ibrahim nador الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:54
تبا لكم دائما طبقة ولاد الفشوش هي التي تضيع باقي الشعب.
مقاطعون لموازين لا لتبذير ثروات الشعب
مقاطعون لموازين لا لتبذير ثروات الشعب
17 - عبيْدُ الله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:00
حسبنا الله و نعم الوكيل في ما وصلت له حال أمتنا . أين إقتداءنا بحبيبنا محمد صلى الله عليه و سلم . و لتجدن اكثر الناس فاسقين .
18 - mustapha الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:02
بغيت غير نعرف واش مغاربة هادو بانو ليا تنساة عليهم العربية والدارجة العجب العجاب
19 - simo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:02
يجب التنبيه فقط للعدد ونوعية الحاضرون بحانب المنصات. فالمنضمون سوف يلعب جميع أوراقه للتصدي للمقاطعة لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم. الكاميرات التي تبث لنا هذه الصور لا تقم بالتقاط الصور من علو يشمل جميع الحاضرين لكي لا تعرف العدد الحقيقي وسيقولون لك الحضور بالآلاف. ثانيا من هم الحاضرون؟ وكيف تم إحضارهم؟ وحتى لا نتهم أحد فالمقاطعة ناجحة في قلب كل غيور على هذا الوطن.
20 - حيران الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:02
السلام عليكم ورحمة الله؛
الدعوة إلى مقاطعة موازين دعوة غبية. لأن المغاربة مستعدون لعمل أي شيئ إلا مقاطعة الشطيح والرديح!!!!... والجهل بالحضارة المغربية هو من روج لهذه المقاطعة. أتمنى أن تستوعبوا الدرس جيدا !!!!
الدعوة إلى مقاطعة موازين دعوة غبية. لأن المغاربة مستعدون لعمل أي شيئ إلا مقاطعة الشطيح والرديح!!!!... والجهل بالحضارة المغربية هو من روج لهذه المقاطعة. أتمنى أن تستوعبوا الدرس جيدا !!!!
21 - جميل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:02
لم يتبقى من الرجولة سوى الذكورة انالله وإنا إليه راجعون
22 - هند الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:07
حنا عارفين بلي درتو المستحيل باش تجمعو هاد ناس ولاكن يكفي ان 90% من المغرب مقاطعين...
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