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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الشاب خالد: موروكو فور إيفر

الشاب خالد: موروكو فور إيفر

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:58

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالمولى البودالي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:07
السلام عليكم شكرن هسبريس ...الفنان خالد هو اخونا وحبيبنا والجزائر اكتر من احبابنا شعبنا يحب شعبهم وسياسة لن تفرقنا ابدا
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2 - معادلة خاسرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:07
70 الف اغنية كل عام + الطامة الكبرى و هي الملحمة = 0 لقب. ألمانيا لا تطبيل و لا اغاني و 5 القاب عالمية
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3 - khald الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:07
شكر خاص خالد نحبك ونحب اغانيك الرائعة ملك الراي بكل مقاييس الله يحفظك ونتمنى فوز الأسود لنتذكر أيام الجيل الذهبي مكسيكو 86
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4 - abderrahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:08
ناس تتغني من أجل المال الدي هو همها الوحيد ولا يعنيها دعم المغرب أو المنتخب المغربي فمن يدعم المغرب تلك الطبقات الشعبية الفقيرة التي تحب بلده من أعماق القلب
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5 - منتخب المكسيك العظيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:13
ونحن على بعد ساعة من اللقاء الهام تحضرني هالة المكسيك والمنتخب المغفور الذي هزم بطل أوروبا بلاعبين داعبوا الكرة في حواري البيضاء والرباط والقنيطرة ومراكش الحمراء منتخب مغمور تصدر مجموعة كان الكل يراهن على تلقيه الهزائم الثقال .
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6 - إدريس الثالث الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:15
إذن الفوز مضمون.
عندما كانت الجيوش العربية تقاتل ومن ضمنها مصر تستعد لمواجهة جيش الإحتلال كان الدعم يأتي من أم كلثوم بأغنية أطلق يدي أعطني حريتي. و النتيجة واضحة
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7 - lmmad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:38
شكرا خالد ....لكن صوتك مابقاش كيما زمان.....
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8 - hamza 1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:39
خالد يعرف من أين تأكل الكثف, اما نحن فنعرف كيف نأكل صميم قلوب المسؤولين بالمقاطعة التي لم يتوقعوها يوما في حياتهم , والتي لا محال سوف تطيح بالكثيرين منهم .
ادعموا الفنانين او ادعموا موازين .اما نحن الشعب فسوف ندعم بعضنا البعض وسوف نتحد ضد تعنتكم ,وسوف يأتي اليوم الدي تغرب فيه شمسكم ونطهر المغرب من فسادكم .
ارجوا النشر
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9 - sara maroc الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:45
شكرا لكل من يساند منتخبنا الوطني من قريب او من بعيد وحظ موفق لهم مع البرتغال ان شاء الله منتخبنا الفايز بقدرة قادر ..
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10 - aziz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:46
سلام وعليكم و سلام خي معادلة خاسرة باش عرفت بلي في المانيا مكينش هدشي انا عيش في المانيا ا و حتى مها عندهم هدشي يعني الاغاني للمنتخب ديلهم بندام ميبقاش غير ادير الناقد بلا دليل
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11 - ilyess الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:46
شكرا خالد ولكن رولاندو خاصو ركابي صحاح داك الثور كيخلع
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12 - المكسيكي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 12:58
رد على 2 - معادلة خاسرة
الألمان وغيرهم أخذوا الكرة وتركوا لنا الطعريجة. حتى الهارم خالد لم يشبع من الأموال. يريد الركوب على المونديال. باي باي أيها العرب. اتركونا نتمتع بكرة في المستوى.
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13 - MUSTAPHA الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:02
الخميس = السعودية 0 - 5
الثلاثاء = مصر 1 - 3
الاثنين = تونس 2
الأربعاء = المغرب فور إيفر...... الله يحفظ أو صافي
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14 - samirdz الأربعاء 20 يونيو 2018 - 13:34
ما زالكوم نية انتوما هذا الإنسان هذا غنا للسعودية لقطر للصين وووو قادر حتى يغني للشيطان لكان ايخلصو لا يغني حبا في المغرب لكن من اجل العطاء الوافر لخذا من مال المغاربة و حظ سعيد
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