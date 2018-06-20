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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خدمات سفارة المغرب بروسيا

خدمات سفارة المغرب بروسيا

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 11:50

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