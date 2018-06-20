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كُتّاب وآراء
ملخص المغرب والبرتغال
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:23
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (51)
1 - Hassan الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:38
بماذا ينفع السيطرة على الكرة ذون تسجيل أي هدف. 90دقيقة عقيمة أمام إيرن و 90دقيقة عقيمة أخرى أمام البرتغل و ربما نفس الشيء سيتكرر أمام إسبانيا...
تعليق غير لائق
-26
2 - ريفي طنجاوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:40
انهزمنا وأقصينا مرفوعي الرأس....برافو يا لولاد
تعليق غير لائق
110
3 - مواطن مغربي قح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:40
فريق كبير و حكم صغير جدا جدا...ونتيجة غير مستحقة للبرتغال
تعليق غير لائق
115
4 - يونس السلفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:40
مباراة قوية جدااا و لكن الحظ والو
بالتوفيق للأسود
بالتوفيق للأسود
تعليق غير لائق
104
6 - عبدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:41
أحسن لا عب في المنتخب المغربي مالعبوش المدرب فيصل فجر : المدرب والطاقم لاشئ تحية المرابط نور الدين
7 - حسين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:41
هل يعقل أنه منذ بداية مباريات المونديال لم يسجل المغرب هدفا واحدا في مرمى خصمه اللهم إلا الهدف الوحيد الذي سجله كان بإتجاه مرماه؟
تعليق غير لائق
-13
8 - علي امرابط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:42
برافو للاسود على القتالية
ننظر للمستقبل بامل كبير
يجب الفخر بهذا المنتخب مستوى عال جدا
صراحة افتقدنا لنجم سوبر في الخط الامامي لينهي الهجمات
برافو برافو للاسود حاصرتم رونالدو ورفاقه في قلعتهم
يجب الا نضيع امم افريقيا 2019
ننظر للمستقبل بامل كبير
يجب الفخر بهذا المنتخب مستوى عال جدا
صراحة افتقدنا لنجم سوبر في الخط الامامي لينهي الهجمات
برافو برافو للاسود حاصرتم رونالدو ورفاقه في قلعتهم
يجب الا نضيع امم افريقيا 2019
9 - moha الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:42
المنتخب المغربي لعب مقابلة جيدة ونتمنى الاستمرار في المستقبل ونفس الروح القتالية واللهم فوقهم فما تحبه و ترضاه
10 - أحمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:42
شكرا لكم تمنينا تحقيق ما هو افضل لكن لكرة القدم احكام
11 - حنين الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44
تشكرات لاسود الاطلس كل شي كان جيد ما عدا الحكم تحيز واضح للفريق البرتغالي
12 - abybakk الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44
lmrabet : l'homme du match
encore une fois, l'arrière gauche ne doit pas être un droitier, ça ralenti les contres attaques car Hakimi ne peut as centrer de son pied gauche
j'aurais aimé que Hervé Renard laisse Boutaieb et l'associer avec Elkaabi, car dans ce match nous avions besoin de attaquants de pointe
Mais bon, le haut niveau c'est ça
encore une fois, l'arrière gauche ne doit pas être un droitier, ça ralenti les contres attaques car Hakimi ne peut as centrer de son pied gauche
j'aurais aimé que Hervé Renard laisse Boutaieb et l'associer avec Elkaabi, car dans ce match nous avions besoin de attaquants de pointe
Mais bon, le haut niveau c'est ça
13 - بنت الصحراء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44
لعب مزين رغم الهزيمة الله يوفقهم الكورة هي هذى واحد ربح وتاني خسر ديما مغرب
14 - abd 1 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44
الذي ازعجني في هذه المبارة هي مشهد بعض الاعبين وهم يبكون وكانهم قدموا عروضا كبيرة والحال عكس ذلك فهذه المشاركة اضافة الى مشاركة 94 قدمت اضعف العروض فالنتيجة الى اليوم هي صفر نقطة والافضع هو ان تتم مواساتهم من قبل الجمهور او المسؤولين وبعدها نتساءل لمذا كرة القدم لدينا في الحضيض !!!
تعليق غير لائق
-69
15 - نور تازي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:44
مبارة شيقة المهم هو المشاركة بكل روح رياضية ديما مغرب
16 - مغترب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:46
المغرب كان هو سيد المبارة وكان يستحق الفوز خيبة أمل كبيرة
17 - اسماعيل مومني#القنيطرة# الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:47
حقيقة المنتخب المغربي قدم لقاء رااااائعا....لكن التاريخ يذكر النتيجة وﻻ يدكر اﻷحداث....واأسفااااااااه
18 - rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:47
Morocco played well but lock is against us
19 - L'arbitrage zéro الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:47
أداء رائع للمنتخب و التحكيم مرة أخرى كان دون المستوى 0/10 و في صالح الفريق الخصم تحيز واااااااااضح للبرتغال BRAVO a l'équipe nationale un grand match تحياتي
20 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:47
تحية لامرابط رجل المهام الصعبة ديال بصح # الهداف مكاينش منعدم .. فين أزارو فين تعرابت فين بوفال ...فينوفين اختيارات المدرب فيها تساؤل ؟؟؟ .. ماهو دور الكعبي وبوطيب ..؟ ماذا قدم حكيمي ؟ وختاما بوحدوز غادي يرجع معاهم ولا غادي يبقى مع إيران ؟
21 - مول الحانوت الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:48
تقنية الفيديو غير مصنوعة
لافريقيا واسيا...!!!
لافريقيا واسيا...!!!
22 - محمد ريان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:48
الآن وقد تبخرت جميع الأ حلام الكروية نريد حماسا مماثلا من المداويخ في تتبع وفضح الفساد الذي ينخر مجتمعنا.
23 - آية دعاء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:48
للأسف كنا نستحق الفوز. أبان المنتخب المغربي عن مستوى عال بعكس نظيره البرتغالي الذي أدى مباراة باهتة. وتحية كبيرة لأمرابط على روحه القتالية.
24 - محمد الجرسيفي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:49
صراحة وكل الصراحة أداء يستحقون عليه استقبال تاريخي عند عودتهم لأرض الوطن
25 - سامي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:50
نعم اداء خرافي سيسجله التاريخ
و عودة خرافية اول المغادرين رسميا خط احمر تحت رسميا
في انتضار فاجعة مباراة اسبانيا
و عودة خرافية اول المغادرين رسميا خط احمر تحت رسميا
في انتضار فاجعة مباراة اسبانيا
26 - mo nl الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:50
Je reste sans voix et je vais dire que vraiment c est LA CHANCE QUI DANCE.ce sont nous qui meritent la victoire, c est un jeux profesionel et un jeux pour les finalistes et des champions, un arbitre raciste,, lmuhim ma maktabch
27 - سميرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:50
قتالية كبيرة من طرف الاسود لكن قدر الله ما شاء ومرة اخرى التحكيم نقطة سوداء.اظن جل المغاربة راضون عن اداء المنتخب
28 - mouktadi abderrazak الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:50
ابناء الشعب والكرة المغربية تستحق التنويه وكانت حاضرة بكل المعايير . لا تهم النتيجة لان المقابلة خير دليل والحكم يبقى هو اللاعب اثنى عشر للبرتغال وللفيفا التعليق.
29 - عبد الحكيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:52
العناصر الوطنية قدمت مبارتين في المستوى المطلوب رغم الهزيمتين اللتين يتحملهما رونار وحده بخطته و اختياراته للمهاجمين الذين تمت المناداة عليهما،
كيف يعقل ان تلعب بمهاجم واحد،وكيف يعقل ان لا تنادي على ياجور و ازارو او ماحي،غريب امر هذا المدرب،
كيف يعقل ان تلعب بمهاجم واحد،وكيف يعقل ان لا تنادي على ياجور و ازارو او ماحي،غريب امر هذا المدرب،
30 - شاف يوسف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:52
رغم الخسارة..يكفينا فخرا أننا أحرجنا بطل أوروبا و خليناهم ساكنين فالدفااع و قريناهم كوورة
من القلب كنقول براافو ياا أسود كنتم تستحقون الفوز ❤️
من القلب كنقول براافو ياا أسود كنتم تستحقون الفوز ❤️
31 - ملاحظ الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:54
بالرغم من النتيجة السلبية الفريق كان رائعا في أدائه واستماتته وذلك مجهود يحسب له ، الفريق الخصم البرتغال لديه مؤهلات عالية أكثر من فريقنا .وأنا شخصيا أحيي الجمهور واللاعبين والمدرب على محاولاتهم .فلاينبغي أن نلوم منتخبنا ولا المدرب بل ينبغي أن نفكر في مستقبل الكرة ومختلف الرياضات بالمغرب ، أظن أنه سيكون للرياضة المدرسية وأيضا لانشاء مدارس لكرة القدم توجه للأطفال قصد تدريبهم على مختلف التقنيات العالية بدل البحث هنا وهناك عن لاعبين في الضفة الأخرى أو درسوا في بلدان غير المغرب ، علينا الوثوق أن الخير فينا وأن نهتم بهذه الفئة فأطفال البوادي هناك طاقات لاتجد من يفتح لها الباب كذلك في المدارس طاقات واعدة ولكن لامن يتتبعها حتى الرياضة المدرسية لايلتفت إليها بالشكل المطلوب بل كأنها شئ غير مرغوب فيه إلا من رحم ربك .إذن تريدون الكرة المغربية العالمية ينبغي انشاؤها مع هؤلاء الصغار وانشاء مدارس لكرة القدم بكل المواصفات المطلوبة وسترون أن الكرة المغربية ومختلف الرياضات ستحتل الصدارة في العالم والمغاربة قادرون على كل شئ ان فتحت لهم أبواب المبادرة والفرصة .وهنيئا مرة أخرى للمجهود المبذول طرف الجميع
32 - أمرابط كائن فضائي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:55
تحية للمناخب المغربي أداء كان جد رائع لكن لم نترجم الفرص الى أهداف، التحكيم ظلمنا كثيرا حرمنا من ضربة جزاء جد واضحة أمام أعين الحكم (لمسة اليد)، أين تقنية الفيديو ؟ ما دورها ؟ في الحقيقة أداء و لا أروع أمام منتخب كبير كالبرتغال و تحية خاصة للاعب الخرافي أمربط و كأنه جاء من كوكب اخر يتساقطون أمامه و كأنهم صرعى...شرفتمونا في هدا المحفل الكبير شكرا لكم.
33 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:56
مبروك للاسود على المستوى الذي ظهروا به و الذي ارغم الفريق البرتغالى بطل اوربا على لزوم الدفاع و خاصة الاعب المغرور رونالدو الذي لم يقدم الشيئ الكثير
يلزمنا قناص بارع ينهي العمليات هنيئا لكل الاعبين و خاصة المقاتل لمبرابط
بالتوفيق في قادم المباريات
يلزمنا قناص بارع ينهي العمليات هنيئا لكل الاعبين و خاصة المقاتل لمبرابط
بالتوفيق في قادم المباريات
34 - أحسن لاعب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:56
نور الدين لمرابط أو سالينا BRAVO GLADIATEUR
35 - ما عندناش الأربعاء 20 يونيو 2018 - 15:59
فريق لم يسجل أي هدف و انهزم في مباراتين....لو لم يتعلق الأمر بمنتخبنا و بدون عاطفة ألا يسمى هذا فريقا فاشلا...و لمن يتحدث عن المستقبل أقول له أنه لا توجد استمرارية لدى فرقنا أو منتخباتنا و الدليل هو ما بعد 86 و ما بعد 98 و ما بعد نهائي كأس افريقيا 2004....
36 - سوف تشوف الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:02
بمذا سيفيدنا هذا الملخص وتابعنا الخسارة بأم أعيننا وقلوبنا تتحسر على الإقصاء المبكر ولكل الدول العربية على التوالي . فالفريق الوطني كان قوي وسيطر في رقعة الملعب هاجم وناور وصد وضيع الأهم وألب الفرص وهو الفوز رغم أنه بعثر كل حسابات الفريق البرتغالي وتصدى للماكينته الهجومية بما فيها أفضل لاعب في العالم الأسطورة رونالدو ولاكن النتيجة خيبت أمال المغتربة وكانت مأسفة وخروجنا من المنافسة محزن نتمنى من السينغال بأن تحفض ما تبقى لماء وجه قارة بأكملها أفريقيا نحضر وعالميا غائبين هذا هو حالنا مع اللعبة .
37 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:02
اداء المنتخب الوطني بالمبارة راءع و مقتع لكن الحظ لم يساعدنا و الحكم خذلنا في الضربة جزاء و رغم الهزيمة الى انها بالطعم الانتصار والتعاليقات ذوي الاختصاص بالعالم بأسره ستقر بان الاسود كانت اسود شرسة لها كفاءات عالية و روح قتالية موطنة دافعت عن حظوظ المغرب بين امم عن حذارة و استحقاق و التاريخ سيجل هذه مقابلة بالمداد من الفخر رغم الهزيمة التي هي بالطعم النصر.
38 - سرمد الحق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:07
أفكلما انهزم المغرب تبردونها في الحكم الأهداف إدا كانت واضحة ما عند الحكم ما اخبي فيها ، نحن ألفنا الإنهزامات حتى أصبحنا بشر أليف جدا
39 - MEHDI الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:09
Moroccan team was the better side and almost they dominate the game
we missed a good chances ,I'm really impressed by wlad bladi
I wish they play a good game agains spain ..........
this team they deserve to win CAF
we missed a good chances ,I'm really impressed by wlad bladi
I wish they play a good game agains spain ..........
this team they deserve to win CAF
40 - الكازاوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:11
إلى متى سيستمر النزاع بين حجي و رونار ؟؟؟؟
41 - مغترب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:14
مبارة جيدة، استقبالنا لهدف منذ بداية المبارة كان قاسيا. ولاكن ما يعاب على المدرب هو عدم إقحام فيصل فجر منذ انطلاقة الشوط الثاني، مكان بلهندة الذي لم يكن في مستواه اليوم.ثم إقحام أمين حارث على الأقل إبتداءا من الدقيقة الستين.مكان الأحمدي بدل المهدي كارسيلا ، لأن حاريت يمتاز بالمرواغات ويجيد تبادل اللعب، الكرة مع زياش .وهذا ما كان سيعطي خطورة أكبر في الخط الأمامي.كما كان عليه إشراك منديل مكان أشرف حكيمي الذي كان يطيل في إمداد الخط الأمامي بالكراة عكس منديل الذي يمتاز بالسرعة.برافو أمرابط،درار رغم مبارته الأولى كان إيجابيا.حرمن من ضربة جزاء بلمسة يد في منطقة الجزاء.لماذا لم يتم الإستعانة بتقنية الفيديو؟؟؟؟؟حكم دار عين شافت أعين ماشافت.
42 - مارة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:18
أداء مشرف رغم الخسارة,و تحيز واضح من الحكم من سلالة ترامب للبرتغال,هناك أكثر من ضربة جزاء واضحة.الرياضة عربة يجرها حصان السياسة
43 - rachidi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:21
des joueurs ont aucun amour pour leur pays
Dégagez les au même temps l’entraîneur qui coûte très cher à la caisse marocaine
Dégagez les au même temps l’entraîneur qui coûte très cher à la caisse marocaine
44 - hassan الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:22
فيفا السياسية و الغير الرياضية :
بالله عيكم كيف للفيفا ان اختارت رولاندو احسن لاعب في المبارة. في الوقت الدي لم يقدم ربع ما قدمه امرابط.
بالله عيكم كيف للفيفا ان اختارت رولاندو احسن لاعب في المبارة. في الوقت الدي لم يقدم ربع ما قدمه امرابط.
45 - امير الشعراء الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:27
اختيار الفيفا لحكم امريكي لم يكن عبثا.
كان الفيفا ارادت الانتقام من المغرب فاختارت حكما من البلد الذي اراد منافسته على احتضان كاس العالم 2026.
والدليل على ذلك عدم احتساب ركلتي جزاء.
يقول الشاعر:
ستندثر ام الفساد وبنتها...
كما اندثرت من قبل عاد وجرهم
كان الفيفا ارادت الانتقام من المغرب فاختارت حكما من البلد الذي اراد منافسته على احتضان كاس العالم 2026.
والدليل على ذلك عدم احتساب ركلتي جزاء.
يقول الشاعر:
ستندثر ام الفساد وبنتها...
كما اندثرت من قبل عاد وجرهم
46 - محمد البزار الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:30
نفس القصة نفس الكلام نفس سيناريو من اول ما تولدت . هما لاعبو مزيان والحظ ماكاينش . انا ما بغيتهومش يلعبو مزيان انا بغيتهم يلعبو مشلولين اهم شي يجيبو اهداف.
في انظار كاس العالم جاي باش نسمع نفس الكلام ونفس القصة ونفس سيناريو .
في انظار كاس العالم جاي باش نسمع نفس الكلام ونفس القصة ونفس سيناريو .
47 - ياسين جديدة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:37
الحكم دون المستوى 2 ضربات الجزاء لي حرمنا منهم او زيادة على ذلك فاش عطى بطاقة صفراء للاعب برتغالي احتج اللاعب فكان من الحكم الا ويعطيه اشارة بالعين (غمزو) زعما كون هاني
48 - intidam الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:39
التعليق الاول hassan / انت من خلال تعليقك وفهمك عن الكرة المغلوط تبين أن لا علاقة لك بالكرة ولا حتى في الرياضة بصفة عامة ، واكثفي لك بهذه الكلمة لانك لا تفهم شئ فقط ساضيع معك كلامي كل ما اقوله لك هو سير التكمش
49 - مكسيكو86 الأربعاء 20 يونيو 2018 - 16:39
منتخب محترف يقوده مدرب هاو
ودون الخوض في التفاصيل يجب عليه أن يقدم الاستقالة فوراً وحجي يتمم المهمة في المقابلة الأخيرة ضد اسبانيا
ودون الخوض في التفاصيل يجب عليه أن يقدم الاستقالة فوراً وحجي يتمم المهمة في المقابلة الأخيرة ضد اسبانيا
50 - 0 نقطة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:09
للأسف الشديد إلى متى نقول الكرةهي هادي ! ! كان علينا نفوزو ولاكن. ......
51 - كورة كورة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:13
المهم هو النتيجة.سطروا على جملة المغرب أول الخارجين من الاقصائيات
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