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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة بعد هزيمة المنتخب

مغاربة بعد هزيمة المنتخب

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - الحقيقة المرة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:55
الشعب المغربي خاصة و الشعب العربي هو الوحيد في العالم الذي يصنف الخسارة الى خسارة مشرفة و خسارة .
لهذا تجدنا نحن العرب عامة و المغاربة خاصة في ذيل التصنيفات العالمية في كل شيء .
الخسارة تبقى خسارة و يكفي اننا اول منتخب يغادر المنافسة بشكل رسمي .
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-16
2 - samir الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:56
كتنمنى الاحتفاظ ب رونار و عدم التفريط فيه.منتخب غودي يفول الكلمة ديالوا في كاس افريقيا المقبلة و ان شاء الله التاهل لكاس العالم.الصراحة مجىد التواجد فهو ربح و م ع هذا الاداء فالواحد كيفرح.خاصنا مهاجمين من الطراز العالي.ان شاء الله يبان شي بصير و لا كماتشو جديد.المهم تحية لمغاربة العالم سواء اللاعبين او المشجعين.
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29
3 - وطني الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:57
شكرا للمنتخب المغربي على العرض الجيد الذي قدمه بشهادة المدرب البرتغالي بنفسه وبشهادة جميع القنوات الدولية.
أبدى جميع اللاعبين عن روح وطنية عالية.
فشكرا شكرا شكرا لكم جميعا.
نحبكم و نقدركم.
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22
4 - rachid الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:58
خاصنا 9 من طينة الكبار. كاين حل هو تجنيس الأفارقة من اجل هذا المركز. بغينا هداف جسديا مثل امرابط + قامة. و لا يمكن ان تجده في البطولة المغربية. لذلك يلزمنا أفارقة.
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6
5 - بيضاوي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:02
كنت أتوقع هدا التحكيم المغشوش 3 ضربات الجزاء صحيحة . فكأس العالم تحضر له الفيفا وتدبر وتسهل للفرق التقليدية الكبرى للفوز. وإن كان هناك فريق سيخلق المفاجأة تضعه في مجموعة صعبة وان تفوق تسخر له حكم ضدها وهدا ما جرى للمغرب. فكما قلتها من قبل فكاس العالم مسرحية كبرى بطلتها الفيفا .تعادل البرتغال والاسبان يختصر كل الكلام والسلام
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18
6 - الحسين بوزيان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:22
منتخب المغرب لعب بكل قتالية ونحن فخورين بالاداء الجيد الذي قدمه ولولى الحكم الذي حرمنا من ضربتي جزاء واضحتين للعيان لكنا انتصرنا على البرتغال الذي كان دون المستوى واشكر اللاعبين على الروح القتالية التى ابدوها وخصوصا اللاعب لمرابط
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8
7 - ABDOU_de_CASA الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:24
بعيدا عن العاطفة..المغرب هو الدي لعب جيدا وكان في الميدان ويستحق الفوز وليس البرتغال..
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10
8 - المجيب الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:49
الدرس الذي يجب ان نستخلصه من مونديال روسيا يتلخص في نقطتين اساسيتين ذات اهمية بالغة؛ الاولى هي لابد من تواجد مغاربة في كل مؤسسات الفيفا وخاصة جهازها الرئاسي . والثانية هي العمل على ايجاد طرق موضوعية و فعالة لتقوية نفسية اللاعب المغربي وجهازه التقني.
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9 - mido الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:56
المنتخب داروا أكتر من جهدهم لعبو بالقلب والروح
ولكن الجلدة مابغاتش تحية كبيرة للعناصر الوطنية
القادم أفضل إنشاء الله
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