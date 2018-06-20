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كُتّاب وآراء
أداء الأسود بعيون مغاربة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:18
قدم المنتخب عرضا راءعا امام البرتفال‘ يجب عدم الاستغناء عن المدرب‘هناك العديد من المنتخبات تترصده
2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:35
قلتها لكم ان هناك كريستيانو لا يمكن ان يفلت الفريق الوطني منه . زيادة عن ذلك فريقنا الوطني تم تم اختياره سيئا مسبقا . الكل ضعيف جدا على المستوى العالمي في كرة القدم . ما عند المغرب موهوبين في كرة القدم وحتى رياظات اخرى استثناء شئ من الالعاب الرياضية
Je vous l'ai dit que (Christiano) ne pouvait donner aucune chance a notre équipe national de gagné notre équipe de football ne pouvait pas échapper à l'équipe nationale du Portugal car, il y'a (christiano) l’équipe du Portugal du passé n'est pas la même aujourd’hui et le contraire pour le Maroc . ils sont très faibles au niveau football mondial .le Maroc n'a pas de joueurs talentueux dans le football et même chose dans d'autres sports, à l'exception très peu dans atlantisme
Je vous l'ai dit que (Christiano) ne pouvait donner aucune chance a notre équipe national de gagné notre équipe de football ne pouvait pas échapper à l'équipe nationale du Portugal car, il y'a (christiano) l’équipe du Portugal du passé n'est pas la même aujourd’hui et le contraire pour le Maroc . ils sont très faibles au niveau football mondial .le Maroc n'a pas de joueurs talentueux dans le football et même chose dans d'autres sports, à l'exception très peu dans atlantisme
3 - ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:35
كُن لعبو اللاعبين كاملين بنفس القتالية ديال "المرابط" كانت غتكون نتيجة اخرى ...
4 - الوجدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:46
عن أي أسود تتحدثون و قد طردو شر طردة من المونديال .الفوز للأفضل. انتهى الكلام
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