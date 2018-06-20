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بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أداء الأسود بعيون مغاربة

أداء الأسود بعيون مغاربة

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 17:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:18
قدم المنتخب عرضا راءعا امام البرتفال‘ يجب عدم الاستغناء عن المدرب‘هناك العديد من المنتخبات تترصده
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2 - افران الاطلس المتوسط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:35
قلتها لكم ان هناك كريستيانو لا يمكن ان يفلت الفريق الوطني منه . زيادة عن ذلك فريقنا الوطني تم تم اختياره سيئا مسبقا . الكل ضعيف جدا على المستوى العالمي في كرة القدم . ما عند المغرب موهوبين في كرة القدم وحتى رياظات اخرى استثناء شئ من الالعاب الرياضية
Je vous l'ai dit que (Christiano) ne pouvait donner aucune chance a notre équipe national de gagné notre équipe de football ne pouvait pas échapper à l'équipe nationale du Portugal car, il y'a (christiano) l’équipe du Portugal du passé n'est pas la même aujourd’hui et le contraire pour le Maroc . ils sont très faibles au niveau football mondial .le Maroc n'a pas de joueurs talentueux dans le football et même chose dans d'autres sports, à l'exception très peu dans atlantisme
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3 - ahmed الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:35
كُن لعبو اللاعبين كاملين بنفس القتالية ديال "المرابط" كانت غتكون نتيجة اخرى ...
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4 - الوجدي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:46
عن أي أسود تتحدثون و قد طردو شر طردة من المونديال .الفوز للأفضل. انتهى الكلام
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