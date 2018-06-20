24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد فشله في نيل شرف تنظيم مونديال 2026 .. هل ينجح المغرب في استضافة كأس العالم 2030؟

  1. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  2. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  3. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

  4. قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي (5.00)

  5. عريضة مغربية تدعو إلى فتح الحدود الجزائرية لتنظيم مونديال 2030 (4.67)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص السعودية والأوروغواي

ملخص السعودية والأوروغواي

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:20

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حاميدو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 18:41
الله عليك يا سواريز أسعدت قلوب الملايين من المغاربة...فرحة لا توصف انه يوم عيد بخروج ال الشيخ.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.