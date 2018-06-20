24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/06/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- حوادث السير تحصد 18 قتيلا بمدن المغرب
- "أسود الأطلس" يتشبثون بالذكريات لتضميد الجراح أمام البرتغال
- إشهار سكين في مقهى يورط عشرينيا في طنجة
- سيارة رباعية الدفع تصرع شابا وسط مراكش
- أهداف "السكتة القلبية" توحد حزن مشجعي المغرب ومصر وتونس
رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)
"أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)
رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)
سكان جرادة يحتجون "ولد الفْشوش طلقتوه وولد الشعب غرقتوه" (4.33)
- رونالدو يقضي على أحلام المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 - (375)
- الجواهري يحذر من خفض حملة المقاطعة لنشاط الاقتصاد بالمملكة - (149)
- "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال - (118)
- "الجيش الأحمر الروسي" يجهض أحلام "فراعنة مصر" بكأس العالم - (111)
- "موازين إيقاعات العالم" ينثر قيم التسامح والتعايش في سهرة "لوبيفور" - (109)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
مغاربة وعلم إسرائيل بالمونديال
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
2 - mehdi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:45
أتمنى أن يكون الرد أكثر رقي وذلك بتوزيع أعلام فلسطين على الجمهور المغربي في مباراة إسبانيا فيكون هذا المحفل شاهدا على التضامن الرمزي للمغاربة مع الشعب الفلسطيني المجاهد المستضعف في قضيتهم ، وتحفر هذه المبارة في الذاكرة وإن أقصينا.
3 - brahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:46
برافو للمغاربة نعم لا للعالم الإسرائيلي. مسموح للعالم المغربي البرتغالي.
4 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:46
لن تلهنا كرة القدم على مشاكل الأمة الإسلامية
5 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:49
رجال يا مغاربة .لا للتطبيع.مع من يقتل الابرياء ويسرق الاراضي
7 - عسو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:50
المغاربة يحمرون الوجه أينما كانوا كما يقول المثل المغربي. المغاربة رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
8 - مسلم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
هذا هو الشعب المغربي المسلم المؤمن الحر... لا لتدجين الشعوب لا للخور والخذلان.. لا إله إلا الله واليهود أعداء الإنسانية.. لا إله ألا الله والمسلمون إخوة متحابون متماسكون متحدون... عاشت الشعوب المسلمة الأبية.
9 - Salah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
تصرف بعيد عن الروح الرياضية، تصرف لا اخلاقي لا يمثل المغاربة. ارجو ان يعاقب بتشويهه صورة المغاربة والمغرب بها الهمجية. تيكون كلشي زوين حتا تيجي شي مخلوق تيشوه كلشي...العفو من هاد الاشكال والعقليات يلي بسبابها صورتنا فالحضيض
تعليق غير لائق
-102
10 - ابن الوطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
لا يشرفنا تشجيع الكيان الصهيوني لنا، و لتحيا ارض فلسطين اسلامية الى ان تقوم الساعة.
11 - غيور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:53
شحال ديال العياقة . نت زعما هو محرر فلسطين. اش ذاك لهذا المشاكل في بلاد الحرية و التعبير . تهين علم دولة قائمة و معترف بها حتى عند العرب. لربما يتم اعتقالك لارتكابك جريمة اهانة علم دولة. تصرف صبياني و غير محسوب
تعليق غير لائق
-71
12 - عبدو من الرباط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:57
المغاربة رجال في المدرجات ورجال في الملعب
13 - عبد الرحيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:57
هذا دايل قاطع على ان الشعب المغربي يرفض رفضا تاما اي اندماج مع هذا الكيان الفيروس.
14 - soussi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:58
دكشي علاش المغاربة معمرهم يطفروها دائما الى الوراء فين ما مشينا كنرونها
تعليق غير لائق
-21
15 - انشروا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:00
رجال تبارك الله عليكم هاكدا انتوما اسود
تحية لإخواننا الفلسطينيين .القدس لنا كاملا وفلسطين بحدود التاريخية .
والصهاينة إلى قاع البحر
تحية لإخواننا الفلسطينيين .القدس لنا كاملا وفلسطين بحدود التاريخية .
والصهاينة إلى قاع البحر
16 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:00
الحمد لله مازال هناك خير في ابناء هذا البلد الجميل
18 - الربح / والخسارة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:04
كون مشاو المغاربة لفلسطين كون حرروها فنهار/ هدي كانت احسن من المبارة
19 - Rachid mahni الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:07
انا كذالك رأيت دالك العلم الخبيت في المدراجات وسط الجمهور المغربي لكن لست ادري من رفع دالك العلم
20 - Abdellah varoudi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:16
لا ولن يكون لاسرائيل مكان في قلوب المغاربة...
بالنسبة للمنتخب. اداء جيد لكن هناك مشاكل (عقم هجومي...دفاع ضعيف...بعض الاعبين فوق السن 30)
رونار أحييه واتمنى ان يستمر..لكن ارتكب أخطاء كثيرة...(بوفال...الحداد. اوناجم...بنشرقي.بانون....ياميق ازارو)كلهم لاعبون يستحقون مكان داخل المنتخب ..وبعض يجب تخلي عنهم...(بالهندة ....بوصوفة.... بوحدوز...ناصيري...كارسلا....بوطيب...بن عطية).
المنتخب تعرض لظلم تحكيمي.....
بالنسبة للمنتخب. اداء جيد لكن هناك مشاكل (عقم هجومي...دفاع ضعيف...بعض الاعبين فوق السن 30)
رونار أحييه واتمنى ان يستمر..لكن ارتكب أخطاء كثيرة...(بوفال...الحداد. اوناجم...بنشرقي.بانون....ياميق ازارو)كلهم لاعبون يستحقون مكان داخل المنتخب ..وبعض يجب تخلي عنهم...(بالهندة ....بوصوفة.... بوحدوز...ناصيري...كارسلا....بوطيب...بن عطية).
المنتخب تعرض لظلم تحكيمي.....
21 - vraibidawi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:16
ونعم الرجال بارك الله فيكم. ..وعاشت فلسطين حرة
هم يعلمون جيدا لولا حكام العرب لفتحنا فلسطين وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى
هم يعلمون جيدا لولا حكام العرب لفتحنا فلسطين وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى
22 - كريم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:19
ارد على السيد غيور بالقول إنه إذا كانت هناك دول عربية تعترف بالصهاينة فعلى الأقل نحن الشعوب يجب أن تكون لنا غيرة على قضيتنا.انت اسم علم غير مسمى
23 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:20
لسنا السعودية و اصدقائها في الخليج الدين قبلوا على نفسهم الاهانة من ترامب و الدين باعوا القضية الفلسطينية مند زمان المغاربة خصوصا و دول شمال أفريقيا بالنظر لتاريخها و حضارتها المتجدرة و كفاحها من اجل طرد الاستعمار هي الدول التي لها "نخوة كرامة شجاعة " دول الرجال البواسل .احسنتم صنعا ما معنى ان يرفع علم الصهاينة في مقابلة كرة بين المغرب و البرتغال الا نوايا خبيثة
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23