24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2406:1313:3417:1420:4622:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: التحقيق يطال ثروات مسؤولين وبارونات للمخدرات (5.00)

  2. "أسود الأطلس" أول مودّعي المونديال بعد أداء مشرف أمام البرتغال (5.00)

  3. رونالدو يشيد بالأداء القوي والروح القتالية للاعبي المنتخب المغربي (5.00)

  4. قتيل و4 جرحى في حادث مروري بسيدي العايدي (5.00)

  5. سكان جرادة يحتجون "ولد الفْشوش طلقتوه وولد الشعب غرقتوه" (4.33)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وعلم إسرائيل بالمونديال

مغاربة وعلم إسرائيل بالمونديال

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:30

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - منطق الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:42
تحيا جماهير المغرب،دوما في الموعد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
2 - mehdi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:45
أتمنى أن يكون الرد أكثر رقي وذلك بتوزيع أعلام فلسطين على الجمهور المغربي في مباراة إسبانيا فيكون هذا المحفل شاهدا على التضامن الرمزي للمغاربة مع الشعب الفلسطيني المجاهد المستضعف في قضيتهم ، وتحفر هذه المبارة في الذاكرة وإن أقصينا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
3 - brahim الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:46
برافو للمغاربة نعم لا للعالم الإسرائيلي. مسموح للعالم المغربي البرتغالي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
4 - مغربي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:46
لن تلهنا كرة القدم على مشاكل الأمة الإسلامية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
5 - محمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:49
رجال يا مغاربة .لا للتطبيع.مع من يقتل الابرياء ويسرق الاراضي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
6 - متتبعة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:50
موقف نبيل يا ولاد بلادي. شكرا لكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
42
7 - عسو الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:50
المغاربة يحمرون الوجه أينما كانوا كما يقول المثل المغربي. المغاربة رجال بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
8 - مسلم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
هذا هو الشعب المغربي المسلم المؤمن الحر... لا لتدجين الشعوب لا للخور والخذلان.. لا إله إلا الله واليهود أعداء الإنسانية.. لا إله ألا الله والمسلمون إخوة متحابون متماسكون متحدون... عاشت الشعوب المسلمة الأبية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
9 - Salah الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
تصرف بعيد عن الروح الرياضية، تصرف لا اخلاقي لا يمثل المغاربة. ارجو ان يعاقب بتشويهه صورة المغاربة والمغرب بها الهمجية. تيكون كلشي زوين حتا تيجي شي مخلوق تيشوه كلشي...العفو من هاد الاشكال والعقليات يلي بسبابها صورتنا فالحضيض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-102
10 - ابن الوطن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:52
لا يشرفنا تشجيع الكيان الصهيوني لنا، و لتحيا ارض فلسطين اسلامية الى ان تقوم الساعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
41
11 - غيور الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:53
شحال ديال العياقة . نت زعما هو محرر فلسطين. اش ذاك لهذا المشاكل في بلاد الحرية و التعبير . تهين علم دولة قائمة و معترف بها حتى عند العرب. لربما يتم اعتقالك لارتكابك جريمة اهانة علم دولة. تصرف صبياني و غير محسوب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-71
12 - عبدو من الرباط الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:57
المغاربة رجال في المدرجات ورجال في الملعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
13 - عبد الرحيم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:57
هذا دايل قاطع على ان الشعب المغربي يرفض رفضا تاما اي اندماج مع هذا الكيان الفيروس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
31
14 - soussi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:58
دكشي علاش المغاربة معمرهم يطفروها دائما الى الوراء فين ما مشينا كنرونها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
15 - انشروا الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:00
رجال تبارك الله عليكم هاكدا انتوما اسود
تحية لإخواننا الفلسطينيين .القدس لنا كاملا وفلسطين بحدود التاريخية .
والصهاينة إلى قاع البحر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - عبدالله الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:00
الحمد لله مازال هناك خير في ابناء هذا البلد الجميل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
17 - فيصل الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:02
الشعب المغربي يرفضكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - الربح / والخسارة الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:04
كون مشاو المغاربة لفلسطين كون حرروها فنهار/ هدي كانت احسن من المبارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - Rachid mahni الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:07
انا كذالك رأيت دالك العلم الخبيت في المدراجات وسط الجمهور المغربي لكن لست ادري من رفع دالك العلم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - Abdellah varoudi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:16
لا ولن يكون لاسرائيل مكان في قلوب المغاربة...
بالنسبة للمنتخب. اداء جيد لكن هناك مشاكل (عقم هجومي...دفاع ضعيف...بعض الاعبين فوق السن 30)
رونار أحييه واتمنى ان يستمر..لكن ارتكب أخطاء كثيرة...(بوفال...الحداد. اوناجم...بنشرقي.بانون....ياميق ازارو)كلهم لاعبون يستحقون مكان داخل المنتخب ..وبعض يجب تخلي عنهم...(بالهندة ....بوصوفة.... بوحدوز...ناصيري...كارسلا....بوطيب...بن عطية).
المنتخب تعرض لظلم تحكيمي.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
21 - vraibidawi الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:16
ونعم الرجال بارك الله فيكم. ..وعاشت فلسطين حرة
هم يعلمون جيدا لولا حكام العرب لفتحنا فلسطين وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - كريم الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:19
ارد على السيد غيور بالقول إنه إذا كانت هناك دول عربية تعترف بالصهاينة فعلى الأقل نحن الشعوب يجب أن تكون لنا غيرة على قضيتنا.انت اسم علم غير مسمى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - مغربية الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:20
لسنا السعودية و اصدقائها في الخليج الدين قبلوا على نفسهم الاهانة من ترامب و الدين باعوا القضية الفلسطينية مند زمان المغاربة خصوصا و دول شمال أفريقيا بالنظر لتاريخها و حضارتها المتجدرة و كفاحها من اجل طرد الاستعمار هي الدول التي لها "نخوة كرامة شجاعة " دول الرجال البواسل .احسنتم صنعا ما معنى ان يرفع علم الصهاينة في مقابلة كرة بين المغرب و البرتغال الا نوايا خبيثة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 23 | عرض: 1 - 23

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.