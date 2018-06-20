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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فرحة الجماهير المغربية

فرحة الجماهير المغربية

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:43

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 19:53
فرحانين بالفشل و الهزيمة ؟ من نيتكم ؟
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-10
2 - Momo الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:01
عن أي فرحة تتكلمون فرحة الإقصاء المبكر
أموال صرفت على الوهم
أسأل الله لنا ولكم الهداية
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-9
3 - hicham الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:04
فريق وطني و جمهور رائع و مشاركة مشرفة رغم سوء الحظ، في الدور الاول سيقصى 16 فريق و في الأخير سيفوز فريق واحد من الفرق التاريخية بكأس العالم و ما ينتظره المغاربة هو الحفاظ على المدرب و مواصلة العمل لأن القادم أفضل إن شاء الله
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15
4 - الحض الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:12
المنتخب المغربي قدم مباراة مشرفه وا الحض المجموعة التي يوجد فيها منتخب المغربي هيا مجموعة قوية وا لديهم خبرة كبيرة اما منتخب مغربي كله شباب ليست ليهم خبرا يجب أن يستفيدو من هدا المونديال وا يستعدون إلى كأس افريقيا المقبل وا كأس العالم 2022 في قطر
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5
5 - مغربي قح الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:16
برافو ولاد بلادي هاكذا اكون حب الوطن فالفرحة و الاسى ديما مغرب نموت عليك يابلادي و تحيا للمنتخب الوطني بزاف بزاف
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8
6 - حسن الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:26
والله المنتخب المغربي أفضل فريق في المونديال
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3
7 - رضوانلعلالي الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:33
خصهم يفرحوا حنت فرحونا باللعب ديلهم حنا بغين الفرجه فقط الله يسر. وصافي كوره فيها الرابح والخاسر bravoooooooo mooooirrrroooocoooo dima maroc
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