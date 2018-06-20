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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | آراء المغاربة بعد الإقصاء

آراء المغاربة بعد الإقصاء

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - oussama الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:42
و الله إلى كلشي زوين في المغرب غير خاص لي يخدم معانا بروجولة أنا كنشوف الناس كيف فرحانين مع المنتخب و كلشي إيد وحدة ، الله يهدي الناس سياسيين لي هرسوا لبلاد تهريسة خيبة كنتمنا نحيدو من نفوسنا حب الذات و نزرعوا فبلاصتهوا حب الخير للجميع بغض النظر إلى اللون أو العرق و كلنا مغاربا و عاش الشعب المغربي
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2
2 - houda الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:51
المنتخب لعب مزيان ويستحق التاهل
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