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كُتّاب وآراء
تلميذ السراغنة..رواية مغايرة
الأربعاء 20 يونيو 2018 - 20:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - Saad الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:36
لاحول ولاقوة الا بالله، العنف في كل شيئ. حتى التعليم، الم يخضع هاؤلاء الاساتدة لدورة في كيفيت التعامل مع التلاميد، الكل يريد ان يضهر قوته ،سبوعة زعمة، يجب تحكيم العقل قبل كل شيئ انا داك ان لم توجد حلول يتم الاتصال برجال الامن، ان غيب العقل تقع الفوضى
2 - Honneur Bleu الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:39
العبرة بالأفعال لا بالأقوال، دائما الوالدين هما لي تايتحرقو.....المهم ربيو ولادكوم وبارك من الأولاد ونعم اتحديد النسل.
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