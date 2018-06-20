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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة مونتريال وخسارة الأسود

مغاربة مونتريال وخسارة الأسود

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - amine الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:38
le football est un invesstissemnt, soit il doit nous rentrer de l'argent soit il doit nous rentrer la fierté et la dignité...dans notre cas, ni la premiere ni la 2 eme, alors pourquoi on devrait continuer apres une 30 aine d'annee de recruiter les entraineurs etrangers et gaspiller trooooop d'argent sur le foot??????
mais malheuresemnt, on a des citoyens qui ne veulent pas se reveiller
pourquoi on laisse pas Zaki a sa place
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-2
2 - .رضوان الأربعاء 20 يونيو 2018 - 21:43
البكاء مورا الميت اخسارة. خاص السيد لقجع يلقى شي حلول اخرى ادا اراد تحقيق اهداف عالية المنال مثلا الى ماكانش عندنا شي هداف فالمستوى العالمي يشري شي واحد وايصاوب ليه الاوراق كيفما دارت تونس منين ربحات الزاكي في النهاءي اديال كاس افريقيا سانتوس البرازيلي الدي اصبح تونسيا ماركا اعلى الزاكي ... ولا دول اخرى كفرنسا الخ...
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