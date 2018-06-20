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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص إيران وإسبانيا

ملخص إيران وإسبانيا

الأربعاء 20 يونيو 2018 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - احمد الأربعاء 20 يونيو 2018 - 22:43
الهدف ضرية حظ فقط ....
أقبح بطولة عالمية عل مر العصور ...
أرى منتخبات قوية لم تشارك ... وأخرى أقوى لم يحالفها الحظ ... وأرى منتخبات صنعها التاريخ والحظ بدل أنتصنع هي تاريخها بنفسها ...
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7
2 - ALI الأربعاء 20 يونيو 2018 - 23:27
مباراة مطبووووووووووووووووووووووووووووووووووخة ، كم كنت سأفرح لأيران لأنهم مسلمين قارعوا عدوة الشعوب أمريكا والغرب والشرق ونغصوا على قلوب غربان الخليج في كل المجالات ، لكن شائت الاقدار أن تكون الفيفا مرة أخرى حاسمة في فوز فرق أوروبا الغربية .
يجب على الدول الاسلامية الانسحاب من هذه المهزلة العالمية.
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