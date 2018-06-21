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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أجواء المونديال بموسكو

أجواء المونديال بموسكو

الخميس 21 يونيو 2018 - 00:26

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الحقيقة المرة الخميس 21 يونيو 2018 - 01:16
عندما تشاهد احتفالات الشعوب العربية بالهزيمة تدرك اننا سنبقا في ذيل الامم.
منتخب صرف عليه ملايير السنتيمات و في الاخير هزيميتين و اول المغادرين المونديال و لم يستطع تسجيل حتى اصابة واحدة و مع ذالك شعب يرقص فرحا .
سؤال ايسلاندا فريق جديد على المونديال و استطاع كسب تعادل مع الارجتين هل خرجوا مثل الشعب التخلف المغربي .كانت احتفالاتهم بسيطة جدا لانهم يعيش على الانجازات و الانتصارات في عدة ميادين،عكس شعوبنا العربية من كثرت الانتكاسات و الهزائم اصبحنا نسمي الهزيمة بهزيمة مشرفة نحتاج ملايين السنيين فقط لنتحسس طريق الدول المتقدمة فما بالك بان نصبح منهم شيء مستحيل مع شعب الاخفاقات و الهزائم المشرفة .
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2 - Proudly Imazighan الخميس 21 يونيو 2018 - 01:20
Again Algerian, Tunisian, and Lybian are with us support us and fight with us
the history repeats itself and tells us the same thing
one race one people one culture one destiny one eternity
together forever and we win all the time
Imazighan blood speaks out and brings the truth again and again what a great RACE
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