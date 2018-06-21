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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اختفاء رضيعة في البيضاء

اختفاء رضيعة في البيضاء

الخميس 21 يونيو 2018 - 00:40

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 01:01
لاحولة ولا قوة الا بالله. هاد الناس واش عندهم شي ضرة ديال الإيمان فقلوبهم.موحال...احرقو قلب أم تسع شهر وهيا كتعاني عاد معاناة الولادة أو يخطفوها ليها. الله يفرجها عليها أو ترجع ليها يارب.
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