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كُتّاب وآراء
اختفاء رضيعة في البيضاء
الخميس 21 يونيو 2018 - 00:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - رشيد الخميس 21 يونيو 2018 - 01:01
لاحولة ولا قوة الا بالله. هاد الناس واش عندهم شي ضرة ديال الإيمان فقلوبهم.موحال...احرقو قلب أم تسع شهر وهيا كتعاني عاد معاناة الولادة أو يخطفوها ليها. الله يفرجها عليها أو ترجع ليها يارب.
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