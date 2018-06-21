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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حسرة الجماهير المغربية

حسرة الجماهير المغربية

الخميس 21 يونيو 2018 - 15:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - متتبع الخميس 21 يونيو 2018 - 16:18
نشوفو حتى نعياو و نقولو الله يسمح ليك أخويا بوحدوز، صراحة ما درتي فيها ما يتلبق
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-2
2 - Madrilaine الخميس 21 يونيو 2018 - 16:20
لا يصح ان نفرح بالخسارة لكن الاعتراف بالهزيمة كانت تكون افضل. خسارة امام ايران هي السبب بالخروج المبكرا من المونديال.
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3 - حمدان الخميس 21 يونيو 2018 - 16:25
لماذا يتحسر المغاربة كأنه ضاع منهم الفوز بدخول الجنة
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