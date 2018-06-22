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كُتّاب وآراء
رخصة سياقة في نصف سنة
الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:21
واش هاد شويا لباس اوا يزيد بنادم واحد سته اشهور خره باش يتكون فميدان مكينانيك ويخدم مع رونو ولا بوينگ المسؤولين كيحماقو بزااف
2 - said الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:26
ne sont pas obligé de pratiquer de la mécanique .Seul à savoir l'entretien comment vérifier mais grâce à cette technologie personne ne peut être exigé de faire cette formation
3 - بدون هوية الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:33
هاد الشي بزاف على ولاد الشعب 6 اشهر + 4000 درهم.ماعندها حتى معنى،،،دابا عاد غادي يولي فيها باك صاحبي حيث دارو شروط تعجيزية
4 - Hassan Sima الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:38
المشگل في معلمي السياقة لا يؤدون مهـامهـم گما يجب فهـل جولة بسيارة لمدة لا تتجاوز 15min هـل تكفي خصوصا في الطرق الفارغة هـم أصلا لزمهـم إعادة التگوين غالبية الناس لا يحترمون حق الأسبقية فمثلا تجد رومبوا لا تتحتوي على إشارة المحور هـنا يبقا حق الأسبقية لليمين لأنه أنا أتبع العلامات التي وضعتهـا الدولة أما عن المدة لو گانت ستة أشهـر للحصول على الرخصة بشرط أن يگون عدد الرگبات يوميا ف و الله إنهـا لصالح الساءق حتى يگتسب بعض المهـارات حظ موفق للجميع
5 - مغربي فميريكان الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:56
عمرني درت رخصة سياقة فالمغرب حتا جيت لميريكان فسن 26 سنة . استغرقت 3 أشهر باش ناخد البيرمي. شهر من أجل الإستعداد لامتحان تمهيدي و شهر ديال الدروس النظرية مع امتحان كتابي كل نهاية أسبوع . بعد ذلك يجب قيادة السيارة لمدة 14 ساعة متفرقة على مجموعة من الحالات الجوية والأماكن (مدينة، قرية، ليل، نهار، طريق سيار..) ويجب أن تكون مصحوبا أثناء القيادة بشخص بالغ ليشهد على أهليتك ويمضي وثيقة تثبت أنك مؤهل للسياقة وهاد الشخص البالغ خاصك تخلصو على هاد العمل إيلا ماكنتيش كاتعرفو. بعد ذلك يأتي الإمتحان النهائي والذي لا يمكنك النجاح فيه إن لم تحترم جميع الجزئيات والشخص اللي كايدوز البيرمي لا رحمة لا شفقة تغلط يقول ليك رجع فحالك. لحسن الحظ نجحت فالبيرمي من الوهلة الأولى و تقامو عليا مختلف المصاريف ب أكثر من 1000 دولار أمريكي.
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