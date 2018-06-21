24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
21/06/2018
الأيام القادمة
|21
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:14
|20:46
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- في الحاجة إلى اتحاد كتاب المغرب
- الفنان التشكيلي المغربي حسن الكلاوي في ذمة الله
- إخوان اليمن والتكتيكات "الخبيثة"
- الجيش المصري يعلن تصفية 32 جهاديا في سيناء
- نساء إيران يسجلن انتصارا تاريخيا في المونديال
فدرالية اليسار تقترح قانون الإلغاء الكامل لتقاعد البرلمانيين بالمغرب (5.00)
"المنع" يُلاحقُ أسر معتقلي الريف .. والزفزافي: قرار فوق القانون (5.00)
- اتهامات بنعطية تسائل سلامة أجواء المنتخب .. وحجي تحت الضوء - (137)
- "الفيفا" يدين تصريحات اللاعبين المغاربة حول حكم مباراة البرتغال - (107)
- مؤسسات الدولة تستشعر خطر استمرار المقاطعة على الاقتصاد - (99)
- بوصوف: "الأسود" يقدمون للعالم درسا في الوطنية ونكران الذات - (93)
- مغاربة يدعون إلى تسمية شارع باسم "أمرابط" وتوشيح "الأسود" - (88)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ملخص فرنسا والبيرو
الخميس 21 يونيو 2018 - 18:33
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - امجوض الخميس 21 يونيو 2018 - 18:46
المنتخب الافريقي المجنس لم يقنع حتى الان فاز على منتخبات ضعيفة و بصعوبة استراليا و البيرو اتمنى ان يقصى في الدور المقبل
2 - زهير الخميس 21 يونيو 2018 - 19:49
الكبار يربحون المقابلات باقل مجهود ممكن لانهم يعلمون ان مشوارهم لازال طويل في البطولة على عكس الصغار مجهودات بدون اي نتيجة و في الاخير خروج ب 0 نقطة و 0 هدف و الهزائم بالجملة
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2