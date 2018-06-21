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كُتّاب وآراء
ملخص الأرجنتين وكرواتيا
الخميس 21 يونيو 2018 - 21:42
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - تعليق الخميس 21 يونيو 2018 - 22:22
شوف تشوف كيفاش كرواتيا جابت فوز مستحق ونحن فرحين بهزيه أمام منتخب البرتغال شعب مهزوم راضي بالهزيمة
2 - ملاحظ الخميس 21 يونيو 2018 - 22:34
المنتخب الكرواتي قوي جدا لا يمكن ان يوقف تقدمه في المونديال الا سوء الحظ او حكم متحيز
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