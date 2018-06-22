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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأسبوع المغربي بمونتينيغرو

الأسبوع المغربي بمونتينيغرو

الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غريب الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:07
من فضلكم اين توجد بمونتينيغرو?هل من معلومات وشكرا مسبقا تحياتي
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2 - geographe الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:25
Monté Négro se trouve entre l'Italie et la Bosnie. Ça t'a fait surprendre le num 1.
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3 - مونتينيغرو الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:41
مونتينيغرو او الجبل الاسود جمهورية من جمهوريات يوغسلافيا سابقا توجد على الساحل الادرياتيكي ويحدها من الحنوب مقدونياومن الشمال ص بيا وهي دولة صغيرة جدا
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4 - جواب الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:29
ب: حرف جر
مونتنيغرو: اسم مجرور.( وهي دولة في القارة الاروبية قرب دولة صربيا عاصمتها بودغوريتسا)
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