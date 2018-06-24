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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رأي في المنتخب المغربي

رأي في المنتخب المغربي

الأحد 24 يونيو 2018 - 23:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الصادقي نادية الاثنين 25 يونيو 2018 - 00:45
"كلنا تابعنا باسف و الم"-علاش تقول مثل هذا الكلام؟ اليس الامر مجرد كرة قدم؟ انها لعبة/ ثم علاش حنا واعرين في الهضرة و التحليلات و الكلام الغليض و تخلاط العربية و الفرنصاوية و الدارجة...كيف يستقيم عقل بلا لغة واضحة و سليمة؟ لهذا سجل مغربي الهدف على مرماه لان عقله غير مسقيم و غير سليم لانه مشوش و لا ارضية له و لا لغة...فكيف يتكلم الياباني و الكوري مثلا و السويدي؟ هل بتخلاط و تجلاط الهضرة.. اننا لا نتوفر على لغة بها نفكر و نحلل الواقع و نرتقي بانفسنا و لهذا المغربي سوريالي و غريب حقا و سكيزوفريني...اشنو قضينا بتخلاط الهضرة و اللهجات واش تقدمنا و قمنا بتصدير منتوجاتنا الصناعية الى كافة بقاع الارض؟ حتى مدرب لم نخلقه و لا اي لاعب لان كل اللاعبين من اوربا و يعيشون هناك...الذي لا لغة له لا اصل و لا فصل و لا عقل له اصلا و لا فكر و لا تراكم معرفي و لا تجربة لانه لا وسيلة لغوية له محددة و مضبطة.. ايرانيون يتكلمون بلغتهم و منهم شابات جميلات بلا عقد و هزموا فريق مغربي بمدرب وطني فرنسي و لاعبين يعيشون في المهجر...و الله غريب المغرب حقا غريب عجيب خيلوطة سوريالية
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