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كُتّاب وآراء
ورشة المنتدى الدولي للهجرة
الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - البشير الجمعة 22 يونيو 2018 - 12:24
المغرب ليس بلد للهجرة بلد ابنائه يهاجرون منه بلد لا يوفر الشغل والصحة لمواطنيه بلد عاجز عن توفير العيش الكريم لمواطنيه بلد يحتظر فيه التعليم لا يمكن ان يكون بلد للهجرة على المغرب ان ينظم لباقي دول العالم كافة التي ترفض الهجرة بدون استتناء ما عدا المغرب الدي يجلب الافارقة واستخدمهم لملء منصات مهرجان موازين قبل جلب الافارقة وادماجهم ادمجو الشعب المغربي اولا
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