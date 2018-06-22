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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطر السباحة في السدود

خطر السباحة في السدود

الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - hassan fes الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:18
للاسف الشديد المناطق الداخلية لا تتوفر على مسابح في متناول الطبقة الفقيرة. على سبيل المتال في مدينة فاس ارخص مسبح ثمنه 70 درهم لهذا تجد اغلب الشباب واالاطفال يسبحون في نافورات المدينة او السدود القريبة و الوديان.
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2 - proudly Imazighan الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:47
do not ask more than you give
do you build a swimming pool for those kids of course not if the majority of those places do not have the road why you do not want them to enjoy their time; you should know that anywhere we live in this world we live in high risk to die or have an accident, so you should take care of your self first because you do not know how you will die. many people die of cancer because of your cars that pollute the air they inhale and no one speaks about it
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