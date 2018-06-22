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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إعادة تمثيل سرقة رضيعة

إعادة تمثيل سرقة رضيعة

الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - م.العربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:15
ليتهم يفعلون الشئ نفسه مع من نهبوا البلاد و العباد و سرقوا ثروات و خيرات الوطن. من كانوا سببا فيما نحن فيه اليوم من تخلف و جهل!!!
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49
2 - oum الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:16
قمة الشر و الانانية...تحرق قلب والدين على بنيتهم و تفرق البنت على امها و باها باش تعيش هي الامومة .شحال ديال الوليدات خاصهم مساكن فالزناقي خاص غير شكون يربيهم و يتهلا فيهم.
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41
3 - jawad الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:18
المعتقلة يبدو أنها فقدت الوعي في أخر ثانية من الفيديو.
نريد أكثر من هذا . ما هو سبب الخطف ؟ إنتقام أو عصابة .....؟
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15
4 - الوسائل القانونية الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:19
قال محمد انا وكافل اليتيم كهذين في الجنة واليتامى في المغرب بالآلاف لماذا سلوك طريق الإجرام في أمر هو متاح أمام كل عقيم أو عاقر تريد طفلا أو طفلة . هل تسمح لك أخلاقك أن تقتلي أما أو أبا كمدا وهل ستكونين مرتاحة البال وأنت تعلمين أنك وأنت تداعبينه هناك امرأة ورجل يموتون في اليوم الواحد آلاف المرات .
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28
5 - محمد من مكناس الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:19
تحية صادقة و حارة لرجال الأمن.
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22
6 - العبدي الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:21
برافو رجال اﻻمن الوطني تستحقون التقدير و التنويه حفاظا على امن البلد.
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21
7 - الحراسة الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:27
يجب كذلك فتح تحقيق مع حراس هدا المستشفى كيف لهذه السيدة تمر أمامهم دون لفت انتباههم اللدين لاهم لهم هو اخد البقشيش والصراع والكلام الساقط دون احترام العائلات الزائرة للمشفى .صراحة فهم دون تكوين أو مستوى دراسي ولا حتى اخلاق
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9
8 - زهير الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:33
السرقة عندنا في الدم و التخريب عندنا في الدم و اتهام الدولة في كل كبيرة و صغيرة عندنا في الدم .. الله يهدي ما خلاق
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9 - الجوقة الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:38
اذا كانت الشرطة تقوم بعملها فلمذا كل اولاءيك المتفرجين؟ المتفرجون يعيقون حركة الشرطة.
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4
10 - ابو بدر الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:47
لتقليل العديد من الجرائم الخطيرة يجب الحكم بقطع يد السارق والشارقة في هذه الاحوال:
اذا كان المسروق ادميا
إذا كانت المسروقات أموالا عامة
إذا استعمل الفاعل الأسلحة البيضاء أو النارية ضد
قاصر
امرأة
معاق
أجنبي
عنصر أمن بمناسبة قيامه بعمله
على أن ينفذ الحكم بقطع اليد بمجرد أن يصبح الحكم انتهائيا
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11 - محمد بلحسن الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:57
أنا وزوجتي نشعر بالذنب, نشعر بالندم بعد أن قررنا التوجه عند طبيبة لتنفيذ عملية الاجهاض !!!!! السبب هو الشعور بالــــــــــــظــــــــــلــــــــــم الكبير و الحقرة بعد قرار إداري ظالم صدر من طرف وزير سابق وضع حد لطموحاتي بورش الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء و سطات كنت أمارس مهامي مهندس مدني مسؤول مباشر على ما لا يقل على 30 مليار سنتيم. لصوص المال العام ظلموني و أنا ظلمت زوجتي و نحن الإثنين ظلمنا ثالث أبناءنا !!!! ندمنا ندما شديدا قويا لا يوصف و التبعات لازالت بادية للعيان ... أمنى أن تعالج شكاياتي المتواجدة في عدة أمكنة من بينها مؤسسة وسيط المملكة و عدة وزارات و النيابة العامة و المحكمة المتخصصة في الجرائم المالية. هذا اليوم أشعر أن ذلك الوزير السابق, هو وزوجته المستفيدين من شاحنة كانت مكتراة عند المقاولة المكلفة بإنجاز الأشغال (تضارب المصالح ممنوعة) قد سرقا لي إبني/ابنتي رحمة الله عليه/عليها ... وامحمداه, وامحداه, أرجوكم يا مولاي, أرجوكم يجب فتح ملفات الصفقات العمومية (قطاع الطرق السيارة) و تنظيم محاكمة عادلة نزيهة شفافة.
الصمت لا ينفع المجتمع.
لا للظلم.
انشري يا هسبريس و شكرا
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12 - ابو بدر الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:01
للحد من مجموعة من الجرائم الخطيرة يجب الحكم بقطع' يد الفاعل في الأحوال الآتية :
اذا كان المسروق ادميا
اذا كان المسروق مالا عاما
اذا كان الضحية
امرأة
قاصرا
معاقا
اجنبيا
عون سلطة بمناسبة قيامه بعمله
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