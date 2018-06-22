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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص نيجيريا وأيسلندا

ملخص نيجيريا وأيسلندا

الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حسن الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:35
لاحظت اربعة ميزات  عند الفرق الناجحة في المونديال :

* ترسانة من المهاجمين الهدافين و ليس هدافا واحدا.
* مهاجمين  غير انانيين بحيث يمررون الكرة و هم امام المرمى !
* لياقة بدنية عالية بحيث يحافضون على نفس الوتيرة طيلة اللقاء.
*  مدرب   من الشعب   مشبع بالوطنية و الانتماء ، يفرح بالفوز و يحزن للخسارة و ليس اجنبيا يقتات على فوز و خسارة المنتخب.
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9
2 - مغربية الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:43
الله يعطيهم العز هزوا بالأفارقة وفرحونا وبردوا لنا القلب
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5
3 - ابوعلي الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:08
لا حول ولا قوة إلا بالله .الحكم احتسب ضربة جزاء باعتماده طريقة الفديو . والمغرب لا بواكي له العالم كله يعترف باضربتي جزاء لصالح المغرب لا غبار عليهما . ولحدود هذه الساعة لم نسمع للمسؤولين أي اعتارض يعيد المقابلة صحيح الحكرة العالمية
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2
4 - حكم الفيفا الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:20
نتيجة ممتازة لكن ملغومة ففوز الأرجنتين على نيجيريا سياهلها مع كرواتيا إلى الدور الثاني دون انتظار نتيجة المباراة التانية هدا ما تريده الفيفا. نيجيريا ستلعب مباراة الأرجنتين ضد الحكم وليس ميسي
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