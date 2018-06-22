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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الكعبي يهدي قميصه بروسيا

الكعبي يهدي قميصه بروسيا

الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - جمال هولندا الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:25
يهدي قميصو زعما طفرها!!!!!!!!!!!
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4
2 - Aziz Canada الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:25
شكون هو الكعبي؟؟؟لم نرى منه لا هذف ضد الخصم ولا حتى هذف النيران الصديقة
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4
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