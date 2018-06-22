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كُتّاب وآراء
الكعبي يهدي قميصه بروسيا
الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
2 - Aziz Canada الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:25
شكون هو الكعبي؟؟؟لم نرى منه لا هذف ضد الخصم ولا حتى هذف النيران الصديقة
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