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كُتّاب وآراء
صاحبة أعلى باك بجهة الشرق
الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - imad الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:30
Bravo! mais je te recommande pas la medecine ni a oujda ni au maroc
3 - غيور على الوطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:53
الف مبروك.اتمنى لكي التوفيق في الدراسات العليا خاصه الطب. الطب ام العلوم احسن اختيار . الله يبارك فيك و في جميع اطفال المغرب
5 - امحمدDz الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:10
مبروك بنيتي عقبى لنجاحات أخرى في حياتك الدراسية و المهنية و الزوجية.
6 - Hicham الجمعة 22 يونيو 2018 - 21:21
Bravo Melle et félicitations pour vous, vos patents et.bien sûr vos professeurs, conseil pour votre projet ou Médecine Militaire au Maroc au si non Médecine aussi mais en Europe.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
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