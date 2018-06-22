24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
22/06/2018
الأيام القادمة
|22
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:24
|06:13
|13:34
|17:15
|20:46
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- المجلس الأعلى للسلطة القضائية يقلص حق الدفاع في المساطر التأديبية للقضاة
- طموح أيسلندا يواجه إحباط نيجيريا في المونديال
- كيمبس: من الحماقة المقارنة بين ميسي ومارادونا
- راموس: ميسي أفضل من مارادونا بسنوات ضوئية
- دراسة: الإنسان يكون واقعيا صباحا عاطفيا مساء
وزارة الصحة تعتزم فتح المستشفيات الخاصة أمام حاملي "راميد" (5.00)
خبير: قرارات الحكم الأمريكي ساهمت في إقصاء المنتخب المغربي (5.00)
- عريضة دولية تطالب "الفيفا" بإعادة مباراة المغرب والبرتغال - (200)
- خبير: قرارات الحكم الأمريكي ساهمت في إقصاء المنتخب المغربي - (106)
- هذه أسباب "اختراع" مجتمعات العرب فكر "المؤامرة ضد المسلمين" - (104)
- القصة الكاملة لإيقاف "مختطفة" الرضيعة ربيعة بالدار البيضاء - (63)
- وزارة الداخلية تقوم بحركة انتقالية في صفوف 38% من رجال السلطة - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
ترتيبات أمنية مشددة بموازين
الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
2 - hayat الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:02
يا ريت هاد التشديدات الامنية تكون اثناء اجتياز الامتحانات في المؤسسات التعليمية....يا ريت
3 - مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:05
هادي من الخطط، بغاو يبينو أنه ماكايناش المقاطعة بتكتيف الأمن، و الاعلام.
4 - بوجيدي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:05
مغربنا جميل جدا،أمن متوفر ومتوافر ولدينا فيه فائض نظرا لعدم الحاجة إليه في الأحياء الشعبية التي تنعم بالأمن والإيمان،الشغل والصحة بخير فلتحيا المهرجانات...يحيا مهرجان موازين الذي نجد الطبقة المسروقة في أمس الحاجة إليه.
5 - مَوَالجِنْ وليس موازين الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:07
على سلطات الشرطة الإستعانة بالجِن لأن جل الحظور من الجمهور سيكون من الجن لأن الإنس يأبى الحظور
6 - عمرو الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:08
موازين اللي تستقطب بعض المنحلين خلقيا والمثليين ولات تظاهرة ثقافية .العجب ، إيوا هي الملاهي الليلية غ ترجع دور للتعبد
7 - من الشعب الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:08
هههه هده خطة جديدة لكسر المقاطعة حيت شافو مكاينش الحضور بزاف بغاو اعمروه بالامن والافارقة هههه ريحتكم عطات
8 - kadiri الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:09
مهـرجان بهـذا الحجم تعبأ كل هـذه الموارد الأمنية و المالية ليس دليلا على أي شيء ،مخطئ من يعتبر أن مثل هـكذا تظاهـرات غنائية أو كروية دليل على تقدم البلد و ازدهـار سكانه، وإنما هـذا مجرد ضجيج لا تنطلي أغراضه الحقيقة على أي مواطن يملك نصيبا يسيرا من الوعي
9 - عبد الله الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:12
هده هية التظاهرات المسموح بتنظيمها المغرب أما كأس العالم فلا يحق
10 - khiati الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:12
الفقر البطالة زيدوزيد ........الحول والقوة إله بيلله العطيم دعناهم الله...
11 - mustapha الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:13
ماذا يصنعون ويشددون الحراسة على مذا مثلا وبضعة امتار يوجد مسجد في حي اانهضة بلا امام ولا خطيب بينما موازين مليئ بالمغنيين والمغنيات لا رقيب ولا حسبب الا الله والمصلون ينتظرون دخول الامام لكيتخلص ب 200 درهم والمغنيين ب الملايين يهتمون بامرهم يا الله امن نشكو ضعفنا غير اللهم ارنا قوتك فيهم يارب.
12 - مفسر الاحلام الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:13
يجب ان تنصب موازين امام الاسواق مكان التجمهر وقريبة من الناس ومجانا او تنقل بالتلفزة فالناس يترقبون الفرجة للترويح عن النفس والترفيه بعد العمل والتعليم وهناك فنانين مغربة يكسبون قوتهم فنيا لاسعادنا وجب نشجيعهم ولاعلاقة لنا بالمقاطعة ولا بالجماعة ولا بالعمالة انهم مشرملين الشارع المخدرين لامحبين للعنف محرضين من الانفصاليين لبث الفثنة لاغير
تعليق غير لائق
-18
13 - شعبوي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:14
ههههه حبدا لو تم إحدار الجمهور بالقوة حتا تمتلئ الساحات
14 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:15
المقاطعون ليسوا ارهابيين كي تحشدوا هذا الزخم من الامن
استغرب لتعنت الدولة وماذا ستستفيد من هذا المهرجان رغم ان الشعب يتظاهر من اجل عدم تنظيمه وستوفر الدولة اموالا طائلة تنفذ بها مشاريع اكثر نفعا لها وللمواطن
استغرب لتعنت الدولة وماذا ستستفيد من هذا المهرجان رغم ان الشعب يتظاهر من اجل عدم تنظيمه وستوفر الدولة اموالا طائلة تنفذ بها مشاريع اكثر نفعا لها وللمواطن
15 - الغربالاوي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:15
المهم فرقة من الامن تفرج و فرقة أخرى تحرس و يتبادلوا اما الشعب الحر سيقاطع موازينكم حتى على قنوات الصرف الصحي
16 - mobilisation inutile الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:16
Pourquoi mobilier autant de forces de l'ordre puisqu'il n'y aura que très peu de monde pour regarder des spectacles qui ne valent vraiment pas le détour.
17 - استنفار لا فائدة منه الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:20
لماذا تم استنفار هذا الكم الهائل من رجال الأمن مع العلم أنه لن يكون هناك جمهور لمشاهدة عروض لا تستحق المشاهدة ؟
18 - مواطن مغربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:20
ههههه ما تخافوش راه حتا الارهابيين مقاطعين موازين
19 - la prepagande الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:23
ا لتعزيزات الامنية كان المغرب سيصعد الى القمر.
ملاحظات:
الامنيين ذو بنية ضعيفة ربما بسبب الارهاق او سوء التغذية.
الساحة فارغة.
المخزن يحتضر لان السجون لاتخيف والشعب واع والعالم سيكره المغرب
اذا اعتبرنا هذا المهرجان استفتاء فان المؤولون في المغرب ليسوا شرعيين .
وجهة نظر
ملاحظات:
الامنيين ذو بنية ضعيفة ربما بسبب الارهاق او سوء التغذية.
الساحة فارغة.
المخزن يحتضر لان السجون لاتخيف والشعب واع والعالم سيكره المغرب
اذا اعتبرنا هذا المهرجان استفتاء فان المؤولون في المغرب ليسوا شرعيين .
وجهة نظر
20 - مقاطع لموازين الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:23
شكرا لحرصكم على الأمن، ولكن كونوا مطمئنين الشعب مقاطع ولن تتعبوا ابتداءا من هذه السنة حتى إلغاء هذا المهرجان الذي تصرف فيه أموال الصحة والتعليم واساسيات العيش الكريم للشعب المغربي الحر.
21 - مهاجر الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:24
واحسرتاه على وطني الغالي انظروا ما يقع في إمارة المؤمنين حماية ماذا و حراسة ماذا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
22 - bouaazza الجمعة 22 يونيو 2018 - 22:32
Le gouvernement ainsi que les ministres n'ont pas cessé de nous dire que mawazine c'est le privé qui investi pour faire venir des stars et vendre des billets et faire du bénéficiaire Alors expliquez nous qui va payer ces fonctionnaires " police, gendarmerie...." ????? Ceux qui se font du fric sur le dos du peuple doivent assurer la sécurité de leur festival pas tous les marocains !!! Ceux qui vivent dans les montagnes loin des hôpitaux , écoles ....n'ont rien demandé à personne c'est injuste qu'une minorité profite de l'argent public !!!!encore une injustice
23 - يوم الحساب الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:10
اش خاصك العريان خاتم يامولاي الناس تعاني من الفقر والحرمان الناس تفتقد إلى أبسط مرافق الحياة الناس في حاجة ماسة إلى المستشفيات المدارس الشغل الطرقان وفك العزلة والكهرباء والماء الصالح للشرب ولقمة العيش لماذا تتجاهلون الحقيقة المرة وصرخات الضعفاء شيء مؤلم سلمنا أمرنا لله وهو على كل شيء قدير.
24 - amazigh الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:11
awdi awdi a la polices sont tous gros plis de 100 kg ils arrivent même pas a courire si y'a une urgent et des alcooliques et beaucoup fumeur pffff
25 - التعنت يغدي المقاطعة الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:48
حبل الكذب قصير الطول افضح ,,,,,,,,,,,,,,,,
26 - صوت الحق الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:50
هذه هي المواطنة وحب الوطن وإلا فلا !!
حماية "نادي المنكر". التبذير وصرف أموال الشعب في غير محلها وتشجيع الإنحلال وفساد الأخلاق. ولكن، نقولها وبكل مرارة، هناك أيادي خفية دولية مهيمنة، وبمؤازرة من أعداء الوطن من الداخل، (الپوليزاريو ، الحقيقيين ، وليس الإنفصاليين)، تجبرنا على تطبيق مخططاتهم وإملآءاتهم. لأننا تحت السيطرة ولا حول لنا ولا قوة . والمشهد واضح، أن تتحرك آليات الدولة وتجند فيالق من قوات الأمن بترسانتها كأننا في حالة إستنفار ، ومعداتها اللوجيستكية، وسلطات مجندة... وما خفي أعظم ، ولا أحد يعارض !!!! أو "يطّلع النفس" (إلا الشعب المسلم الذي لا يخاف في الله لومة لآئم)، فهذا أكبر دليل على أنها "أوامر" تنفد.
حماية "نادي المنكر". التبذير وصرف أموال الشعب في غير محلها وتشجيع الإنحلال وفساد الأخلاق. ولكن، نقولها وبكل مرارة، هناك أيادي خفية دولية مهيمنة، وبمؤازرة من أعداء الوطن من الداخل، (الپوليزاريو ، الحقيقيين ، وليس الإنفصاليين)، تجبرنا على تطبيق مخططاتهم وإملآءاتهم. لأننا تحت السيطرة ولا حول لنا ولا قوة . والمشهد واضح، أن تتحرك آليات الدولة وتجند فيالق من قوات الأمن بترسانتها كأننا في حالة إستنفار ، ومعداتها اللوجيستكية، وسلطات مجندة... وما خفي أعظم ، ولا أحد يعارض !!!! أو "يطّلع النفس" (إلا الشعب المسلم الذي لا يخاف في الله لومة لآئم)، فهذا أكبر دليل على أنها "أوامر" تنفد.
المجموع: 26 | عرض: 1 - 26