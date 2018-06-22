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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفوق ذات إعاقة في الباك

تفوق ذات إعاقة في الباك

الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:25

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - غاليا الجمعة 22 يونيو 2018 - 23:59
الف مبروك واعانك الله على المواصلة...تبارك الله عليك انت فعلا مثال يحتدى به....ليس هذا وحسب طريقتك في الحديث تبين مدى نضجك وتكوينك...بدوري انصحك ان سمحت الا تنسي ابدا خير جليس.....واصلي في القراءة والبحث للمزيد من التعلم.....بالعلم نصل...
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35
2 - غيور السبت 23 يونيو 2018 - 00:04
برافو ليك والله. ليس رأفة بيك بل لانك اقوى من مجموعة من الاشخاص السوين .. ارفع لك القبعة من كل قلبي. ربي ينور طريقك
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12
3 - عبد الصمد السبت 23 يونيو 2018 - 00:12
تحية وتقدير كبير لك على عزيمتك. أتمنى كل النجاح والتوفيق والعافية بإذن الله
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8
4 - errapido elmokhtar السبت 23 يونيو 2018 - 00:15
عندما تجتمخ العزيمة القوية والارادة المدعومة فانتظر النجاح الباهر والتفوق الكبير (الله هوالمستعان)*****
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6
5 - hayat السبت 23 يونيو 2018 - 00:40
اولا الف مبروك على شهادة الباكالوريا. و عيد ميلاد سعيد.بطول العمر و النجاح و التألق.
ثانيا انت لست معاقة بل عندك شىء من العجز الجسدي لكنك تملكين قوة كبيرة في عقلك..ما شاء الله.و عزيمة جبارة. الف تحية و احترام. انحني اليك سيدتي.
المعاق الحقيقي هو ذاك الانسان الذي يملك نعمة الصحة الجسدية لكن بصيرته عمياء. ارادته سلبية. طموحه جامد. تفكيره معاق..
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8
6 - mohamed السبت 23 يونيو 2018 - 00:44
مثال حي مبروك وألف مبروك. المستقبل ينتظرك. تتواصلين بشكل رائع
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6
7 - MAcha2Alllah السبت 23 يونيو 2018 - 00:47
نصيحة: حاولي تتصلي بجمعيات في أوروبا و أمريكا لإكمال دراستك .. فالمغرب غادي للهاوية لا مسؤولين فالمستوى و إنحطاط أخلاقي في تزايد .. انسداد أفق الإبداع مع الهمج لكيسير هاد البلاد .. الهربة لمن استطاع.
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4
8 - observer السبت 23 يونيو 2018 - 00:51
مبروك اختي, واصلي ثابري, انما تاخذ الدنيا غلابا. العجز هو قصر الهمة وليس في شيء اخر. مبرك مرة اخرى
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3
9 - عبد العزيز لحلو السبت 23 يونيو 2018 - 00:52
ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ،
في الحقيقة التكريم ليس تستحقه هي فحسب بل التكريم والتبجيل لمن ربتها وسهرت على تكوينها وتشجيعها نعم الأم هي.. وما من عظيمة إلا ومن ورائها امرأة..
امض على بركة الله وثقي في الله سييسر الله لك الأمر ما عليك إلا أن تشكري الله..
اركعي واسجدي للذي وهبك عقلا وإرادة وعزيمة التي حرمها أصحاء الأجساد.. واعلمي أن الإعاقة ؛هي إعاقة القلوب، وفقك الله لما يحبه ويرضاه وبارك لك في الأم والأحباب...
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10 - أبو عمران الفقيه السبت 23 يونيو 2018 - 01:04
ألف مبروك ومبروك أنت أقوى بعون الله وتستطيعين تحقيق الأكثر كما أنك تستحقين كل تشجيع وأنا أشعر بالافتخار لأن بلدنا الحبيب يوجد فيه أمثالكم من ذوي الهمم العالية أقول لك واصلي فلن يخيب الله آمالك ان شاء الله ونداؤك قد وصل لا شك بالتوفيق
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