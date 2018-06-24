24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  2. رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)

  3. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  4. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  5. أول مسابقة للتجديف بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | فرانش مونتانا في موازين

فرانش مونتانا في موازين

الأحد 24 يونيو 2018 - 10:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - المعقول الأحد 24 يونيو 2018 - 13:03
موازين هده السنة ليس له مثيل على الإطلاق من ناحية الحضور أجزم لكم إخواني و أخواتي الكرام أنه فارغ خاوي إلا عدد قليل جدا جدا جدا ربما رجال الأمن و المشرفين عنه هم أكبر عدد من الجمهور

شهادة حق و الله على كل ما أقول شهيد

لا علاقة بما يروج له عبر .............


نتمى أن تكون الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
2 - واحد لمدوخ الأحد 24 يونيو 2018 - 13:32
لقد دخل المغرب في العد العكسي غير الله يحفض الامور لا تبشر بخير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - سمير الأحد 24 يونيو 2018 - 13:40
برافو للمقاطعين. الجمهور على اقصى تقدير لا يتجاوز 3000 حاضر. و من الواضح أن أغلبهم من القاصرين.
موازين هذه السنة فاشل بكل المقاييس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - عزيز الأحد 24 يونيو 2018 - 13:58
عدد المنظمين و طاقم الحماية و مهندسي الصوت و العمال أكثر من المتفرجين ، لا أدري لماذا الدولة تعمل ضد ارادة الشعب عوض الانصات الى نبض الشارع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - عبدالرحمان الأحد 24 يونيو 2018 - 14:01
عقلية بعض البشر مقلوبة هو ينادي ويشيد بالمقاطعة وعندما تناقشه عن الأسباب فتجده أغبي خلق الله تفسيرأ لمعني المقاطعة فلا هو يعرف أسباب مقاطعة سيدي علي ولماذا أفريقيا ؟ وسنطرال بالتحديد فسيحدثك عن الأسعار وعندما تجيبه بأن هذه الأسعار وغيرها من السلع متقاربه ومتساوية مع كثير من مثيلاتها في السوق فسيقول لك هذا المقاطع أنه مع الشعب وضد الحكومة وهو جواب عائم ينم عن شدة الجهل وأنه مسير بالريموت كونترول ثم يأتيك الي موازين فيخلط الكثير من الأمور ويطالب بالمقاطعة وهو أصلأ لايعرف ماهو موازين ولا أين هو موازين وهل هو سلعة إستهلاكية أو نوع أتاي أو ماركة لخبز شعير هؤلاء هم حزب الرجعية الذين يجب أن يتخلص المغرب من شرورهم هم حزب الكسل بدل العمل هم حزب التسلط بدل الديمقراطية هم الحزب الذي يفشل علي أرض الواقع وينشط فقط ضد مصلحة الدولة وينحاز لمصلحة حزب الجهل من خلال الشبكة العنكبوتية فقط لا للحجر علي أراء الناس لا لتجريم ميول الناس وإختياراتهم وأخيرأ من أراد أن يشرب أتاي بالنعناع فليشرب ومن أراد أن يشرب أتاي موازين فمرحبأ به .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.