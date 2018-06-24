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كُتّاب وآراء
فرانش مونتانا في موازين
الأحد 24 يونيو 2018 - 10:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - المعقول الأحد 24 يونيو 2018 - 13:03
موازين هده السنة ليس له مثيل على الإطلاق من ناحية الحضور أجزم لكم إخواني و أخواتي الكرام أنه فارغ خاوي إلا عدد قليل جدا جدا جدا ربما رجال الأمن و المشرفين عنه هم أكبر عدد من الجمهور
شهادة حق و الله على كل ما أقول شهيد
لا علاقة بما يروج له عبر .............
نتمى أن تكون الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر
شهادة حق و الله على كل ما أقول شهيد
لا علاقة بما يروج له عبر .............
نتمى أن تكون الرسالة وصلت إلى من يهمه الأمر
2 - واحد لمدوخ الأحد 24 يونيو 2018 - 13:32
لقد دخل المغرب في العد العكسي غير الله يحفض الامور لا تبشر بخير
3 - سمير الأحد 24 يونيو 2018 - 13:40
برافو للمقاطعين. الجمهور على اقصى تقدير لا يتجاوز 3000 حاضر. و من الواضح أن أغلبهم من القاصرين.
موازين هذه السنة فاشل بكل المقاييس.
موازين هذه السنة فاشل بكل المقاييس.
4 - عزيز الأحد 24 يونيو 2018 - 13:58
عدد المنظمين و طاقم الحماية و مهندسي الصوت و العمال أكثر من المتفرجين ، لا أدري لماذا الدولة تعمل ضد ارادة الشعب عوض الانصات الى نبض الشارع
5 - عبدالرحمان الأحد 24 يونيو 2018 - 14:01
عقلية بعض البشر مقلوبة هو ينادي ويشيد بالمقاطعة وعندما تناقشه عن الأسباب فتجده أغبي خلق الله تفسيرأ لمعني المقاطعة فلا هو يعرف أسباب مقاطعة سيدي علي ولماذا أفريقيا ؟ وسنطرال بالتحديد فسيحدثك عن الأسعار وعندما تجيبه بأن هذه الأسعار وغيرها من السلع متقاربه ومتساوية مع كثير من مثيلاتها في السوق فسيقول لك هذا المقاطع أنه مع الشعب وضد الحكومة وهو جواب عائم ينم عن شدة الجهل وأنه مسير بالريموت كونترول ثم يأتيك الي موازين فيخلط الكثير من الأمور ويطالب بالمقاطعة وهو أصلأ لايعرف ماهو موازين ولا أين هو موازين وهل هو سلعة إستهلاكية أو نوع أتاي أو ماركة لخبز شعير هؤلاء هم حزب الرجعية الذين يجب أن يتخلص المغرب من شرورهم هم حزب الكسل بدل العمل هم حزب التسلط بدل الديمقراطية هم الحزب الذي يفشل علي أرض الواقع وينشط فقط ضد مصلحة الدولة وينحاز لمصلحة حزب الجهل من خلال الشبكة العنكبوتية فقط لا للحجر علي أراء الناس لا لتجريم ميول الناس وإختياراتهم وأخيرأ من أراد أن يشرب أتاي بالنعناع فليشرب ومن أراد أن يشرب أتاي موازين فمرحبأ به .
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