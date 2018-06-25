24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/06/2018
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
- المغرب في الجبل الأسود
- الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا
- الواردات تفاقم عجز الميزان التجاري للمملكة
- إدريس الأزمي
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
"فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال (5.00)
إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)
خبير مغربي: الحكم الأمريكي "جيجر" داهية ماكر يميل إلى البرتغاليين (5.00)
- وكالة الأنباء الألمانية: رونار مدربا لمنتخب الجزائر بعد المونديال - (125)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (114)
- عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية - (110)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (105)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (68)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صناعة آلة القمبري
الاثنين 25 يونيو 2018 - 10:00