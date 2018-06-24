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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ملخص اليابان والسنغال

ملخص اليابان والسنغال

الأحد 24 يونيو 2018 - 18:49

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - غيلان قدور الأحد 24 يونيو 2018 - 19:15
سذاجة الفريق السنغالي وضعف مراكز الدفاع والحارس وانهيار نجم الفريق ساد ماني مكن فريق اليابان من الرجوع في المقابلة .
افريقيا تبقى دون المستوى رغم ان السينغال تشرفها بلعبها رغم الإمكانيات المحدودة وإطارها الوطني الذي يشرف على التدريب عكس ما أعطي لجامعة لقجع من امكانيات هاءلة ودون حدود بدون محسابة تبقى هذه الدولة احسن من المغرب من الناحية الرياضية .
نتفوق فقط عليها بالتطبيل والنفخ والتهليل الاعلامى
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2 - سوسن حاربيل الأحد 24 يونيو 2018 - 19:54
لم يشتكي السنيغال و النيجر و كوريا من الحكم و الفيفا و السعودية وغيرها من التبريرات الواهية للتغطية على الفشل و التبذير و الاسراف .... كيف يعقل تحقيق نتيجة بمدرب فرنسي مثلا و ليس صدفة ان تطلق عليه الصحافة "المدرب الوطني الفرنسي" و هي تسمية تدل على من يسير و يتحكم في امور البلاد اذ لا زلنا مستعمرة بل اكثر من مستعمرة..ثم ان المغرب ليس له فريق وطني بل كل العناصر مزدادة في اوربا و لا علاقة لها بكرة و واقع البلد بل انهم في اوربا يعيشون العنصرية و الاقصاء و التهميش ... فكيف بعناصر مهزوزة اجتماعية و مغتربة تحقيق شيئا ما..انها نوع من انواع السريالية المغربية.. يريدون تحقيق اشياء بالخواء و الفراغ و بامور غير سليمة و غير مبنية حقا... ثم ان حالة كرة القدم تعكس حالة التردي الوطني المتسم بالاسراف و الهذر و الغباء و الابهة الفارغة و سياسة "لعكر فوق لخنونة" و العيش فوق طاقتنا و تهريب الاموال و ما هروب عدائين مغاربة من اسبانيا طلبا للعيش الكريم الا صورة للفشل الذريع في كل القطاعات من تعليم و صحة و قضاء و اعمال و سكن و غيرها....
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