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كُتّاب وآراء
ناس الغيوان في موازين
الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:28
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - روح بوجميع الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:55
فرقة فنية ارتبطت بالشعب ميلادا وعطاءا.لكن ان تحضر بموازين هو فك لذلك الارتباط..لكن ناس الغيوان السبعينات .ليست ناس الغيوانالحالية تقلصت ليصير فرد واحد يبيع سمعتها.
2 - مغربي في الغربة الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:13
الدقيقة 1:35 ؛ جيت و خليت لقراية .ما قلته شيء يدعو للخجل لا للإفتخار ، و هذا هو الهدف من تنظيم هكذا مهرجانات في هذا الوقت بالتحديد . إيوا ها علاش بغينا المقاطعة
3 - abde abbadi الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:15
ناس الغيوان التي عرفناها والتي ترعرعنا معها في السبعينات والثمانينات كانت صوتا قويا وهادفا يصرخ بهموم الشعب وينتصر للمظلوم و الفقير فوصلت للعالمية بدون فيزا دخلت قلوب الشعوب دون اشهار ولا امكانيات مادية ولوجستبكية ماعدا الكلمات الملتزمة الصادقة مع ايقاع البندير والدربوكة والبنجو . رحم الله مجموعة ناس الغيوان واجرنا واجركم الله فيها.و......!!؟
4 - hamid الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:25
الخدعة الكبرى في عالم الفن الشعبي وهي مجموعة ناس الغيوان. فهي خدعت جمهورها باتجاهها الثوري ولكن في العمق كانت صنيعة الداخلبة مما كانت توفر لها من أجواء بإشراكها في السهرات الأسبوعية و المهرجانات وإقصاء باقي المجموعات كلمشاهب ولرصاد وإزنزان... ونذكر مهرجان الطبخ في أكادير زمن إدريس البصري. فقد استعملها كوسيلة لامتصاص غضب الشارع. واستفاذت من عدة منح وامتيازات التي حصل عليها بعض الفنانين المحضوضين. ومنذ وفاة العربي بطمة وسيطرة عمر السيد على المجموعة وطرد النجوم الحقيقيين للمجموعة كشف وجهها الحقيقي الذي هو اابحث عن المال فقط. فشخصيا مجموعة ناس الغيوان ماتت منذ وفاة؟؟ بوجميع رحمه الله.
5 - مدوخ الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:25
صاحاب التعليق 2 عندك الصح، أتذكر فاش كنت تنقرا ف الكلية، شحال من دري صاحبي كان تيغيب إمتحانات نهاية السنة باش يحضر للمغنيين لي تيحب ف مهراجانات كناوة، موازين ..
6 - المقاطعة المزيفة. الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:31
علي ما يظهر، الشعب ما مقاطع حتى حاجة وخير دليل على ذلك الاختصاص في المهرجانات من الموسيقي الروحية بفاس الي مهرجان كناوة بالصويرة مرورا الموازين بالرباط ......الخ.اما بالنسبة للتجارة فلا مقاطعة ملحوظة بالأسواق لا بالنسبة للحليب ولا الماء المعلب ولا الوقود الأفريقي. وخير دليل على ذلك حضور فرقة.موسيقى كريان سنترال التي تتغنى بمعاناة الشعب الضعيف المقهور! كفى من الديماغوجية وانهظ يا شعب للعمل.
7 - رشيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:39
ناس لغيوان مشاو عاشو اماتو فسباغتهم كاغنيو على قضايا لي كتهم الناس بلا خوف اما هدو تابعين غير ريال
9 - شوف تشوف الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:45
مهرجان موازين أصبج وصمة عار على منضميه والدولة بسخط عارم من الشعب والإعلام الغربي يتفرج على أحوال بلادنا وسياستها الإقصائية لكلمتنا ومقاطعتنا لمنتوجها المقيت والفاسد دولة إسلامية بوجه علماني محض تدفع بشبابها للكفر للهاوية الطرق تبني المسجد وتهدم شباب الأمة . فناس الغيوان أو غيرهم من الفنانة المغاربة فجلهم مدفوعون لكسب المال ومنهم من يرى بأنه سيحارب في لقمة عيشه إن لم يستجيب لمنضميه وهم المسيطرين على قنوات الإعلام المرئي فإما معنا أو ضدنا كلمة قالها بوش قبل دخول جيشه العراق ليحارب بإسم الإرهاب والقضاء على الأسلحة الفتاكة ( النووي ) ولاكن في قرارات نفسه كان يردي محاربة أمة بأكملها والإسلام فالحرب ليست بالضرورة أن تكون بالسلاح والطائرات والصواريخ يكفيك رؤوس نوووية فاسدة في حكومة الظل وما أكثرهم سلاح فتاك لأجيال المستقبل يقصفون من وراء الحجاب فيشلون القدرات الإستيعابية والإدراكية عندما يريدون به هلاك أبنائك وقبلهم الوطن .
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