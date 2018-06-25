24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)

  2. "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال (5.00)

  3. إحالة تقرير النيابة العامة على مجلس النواب تثير جدلا بالبرلمان (5.00)

  4. لشكر: لن نقبلَ بتحالفات داخل الأغلبية .. والاتحاد تعرّض للإجحاف (5.00)

  5. موازاة مع المونديال .. "أزنزار" يروّج للسياحة المغربية في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ناس الغيوان في موازين

ناس الغيوان في موازين

الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:28

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - روح بوجميع الاثنين 25 يونيو 2018 - 11:55
فرقة فنية ارتبطت بالشعب ميلادا وعطاءا.لكن ان تحضر بموازين هو فك لذلك الارتباط..لكن ناس الغيوان السبعينات .ليست ناس الغيوانالحالية تقلصت ليصير فرد واحد يبيع سمعتها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
43
2 - مغربي في الغربة الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:13
الدقيقة 1:35 ؛ جيت و خليت لقراية .ما قلته شيء يدعو للخجل لا للإفتخار ، و هذا هو الهدف من تنظيم هكذا مهرجانات في هذا الوقت بالتحديد . إيوا ها علاش بغينا المقاطعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - abde abbadi الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:15
ناس الغيوان التي عرفناها والتي ترعرعنا معها في السبعينات والثمانينات كانت صوتا قويا وهادفا يصرخ بهموم الشعب وينتصر للمظلوم و الفقير فوصلت للعالمية بدون فيزا دخلت قلوب الشعوب دون اشهار ولا امكانيات مادية ولوجستبكية ماعدا الكلمات الملتزمة الصادقة مع ايقاع البندير والدربوكة والبنجو . رحم الله مجموعة ناس الغيوان واجرنا واجركم الله فيها.و......!!؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
4 - hamid الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:25
الخدعة الكبرى في عالم الفن الشعبي وهي مجموعة ناس الغيوان. فهي خدعت جمهورها باتجاهها الثوري ولكن في العمق كانت صنيعة الداخلبة مما كانت توفر لها من أجواء بإشراكها في السهرات الأسبوعية و المهرجانات وإقصاء باقي المجموعات كلمشاهب ولرصاد وإزنزان... ونذكر مهرجان الطبخ في أكادير زمن إدريس البصري. فقد استعملها كوسيلة لامتصاص غضب الشارع. واستفاذت من عدة منح وامتيازات التي حصل عليها بعض الفنانين المحضوضين. ومنذ وفاة العربي بطمة وسيطرة عمر السيد على المجموعة وطرد النجوم الحقيقيين للمجموعة كشف وجهها الحقيقي الذي هو اابحث عن المال فقط. فشخصيا مجموعة ناس الغيوان ماتت منذ وفاة؟؟ بوجميع رحمه الله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - مدوخ الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:25
صاحاب التعليق 2 عندك الصح، أتذكر فاش كنت تنقرا ف الكلية، شحال من دري صاحبي كان تيغيب إمتحانات نهاية السنة باش يحضر للمغنيين لي تيحب ف مهراجانات كناوة، موازين ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
6 - المقاطعة المزيفة. الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:31
علي ما يظهر، الشعب ما مقاطع حتى حاجة وخير دليل على ذلك الاختصاص في المهرجانات من الموسيقي الروحية بفاس الي مهرجان كناوة بالصويرة مرورا الموازين بالرباط ......الخ.اما بالنسبة للتجارة فلا مقاطعة ملحوظة بالأسواق لا بالنسبة للحليب ولا الماء المعلب ولا الوقود الأفريقي. وخير دليل على ذلك حضور فرقة.موسيقى كريان سنترال التي تتغنى بمعاناة الشعب الضعيف المقهور! كفى من الديماغوجية وانهظ يا شعب للعمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
7 - رشيد الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:39
ناس لغيوان مشاو عاشو اماتو فسباغتهم كاغنيو على قضايا لي كتهم الناس بلا خوف اما هدو تابعين غير ريال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - moha الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:42
ليسوا ناس الغيوان وانما اولاد الغيوان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
9 - شوف تشوف الاثنين 25 يونيو 2018 - 12:45
مهرجان موازين أصبج وصمة عار على منضميه والدولة بسخط عارم من الشعب والإعلام الغربي يتفرج على أحوال بلادنا وسياستها الإقصائية لكلمتنا ومقاطعتنا لمنتوجها المقيت والفاسد دولة إسلامية بوجه علماني محض تدفع بشبابها للكفر للهاوية الطرق تبني المسجد وتهدم شباب الأمة . فناس الغيوان أو غيرهم من الفنانة المغاربة فجلهم مدفوعون لكسب المال ومنهم من يرى بأنه سيحارب في لقمة عيشه إن لم يستجيب لمنضميه وهم المسيطرين على قنوات الإعلام المرئي فإما معنا أو ضدنا كلمة قالها بوش قبل دخول جيشه العراق ليحارب بإسم الإرهاب والقضاء على الأسلحة الفتاكة ( النووي ) ولاكن في قرارات نفسه كان يردي محاربة أمة بأكملها والإسلام فالحرب ليست بالضرورة أن تكون بالسلاح والطائرات والصواريخ يكفيك رؤوس نوووية فاسدة في حكومة الظل وما أكثرهم سلاح فتاك لأجيال المستقبل يقصفون من وراء الحجاب فيشلون القدرات الإستيعابية والإدراكية عندما يريدون به هلاك أبنائك وقبلهم الوطن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.