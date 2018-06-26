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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مغاربة وظلم التحكيم

مغاربة وظلم التحكيم

الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ابن تاهلة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:02
أخطاء تحكيم بالجملة. هدف التعادل الذي سجلت إسبانيا حتى لو فرضنا كان صحيحا. فإن الحكم الرئيسي كان يشير إلى تنفيذ الزاوية من الركن الأيمن لمرمى المحمدي في حين تم تنفيذها من الركن الأيسر للمرمى، وبذلك فما بني على باطل فهو باطل. ولكم أعزائي المغاربة ملخص المباراة للتحقق.
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15
2 - لنتفاعل باحترافية الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:03
على الجامعة المغربية لكرة القدم ان تراسل الفيفا عن عدم استعمال حكام الشاشة في حالات تضرر منها منتخب المغرب وتوثق بالفيديوات
وتطلب اجتماع الكاف
وتراسل جميع الدول المتضررة
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10
3 - var الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:13
VAR= Vidéo Anti Arab ....................
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7
4 - لحنين75 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:16
الرياضة صارت تجارة و لاسيما كرة القدم التي أصبحت عند كبار المسثمرين عبارة عن تجارة مربحة تعودوا بالنفع عليهم بملايين المقنطرة من الدولارات ..! و الأخطر من ذالك صارت السياسة تتحكم فيها ..! و المشكل الكبير لا يفقه فيها لا الأول و لا ثاني .! كانت متعة الكبير و الصغير ! الغني و الفقير ! نتلاءم حولها قرب المذياع و كاننا وسط الملعب...اما الان لمشادة مقابلة علينا بالاشتراك بالقناة....!!! راحت كرة القدم منذ دخلتها الأموال القذرة المتعفنة .! و السياسة المتوسخة بالدماء...و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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