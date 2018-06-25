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كُتّاب وآراء
جديد ملف المهداوي
الاثنين 25 يونيو 2018 - 23:50
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - omar الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:13
الهدف من هذا الشيئ كله هو معاقبة المهداوي و تكميم فمه و اغلاق بوابته كما وقع لرشيد نيني و علي لمرابط و غيرهم حتى يكونون عبرة للاخرين
2 - ولد حميدو الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 01:18
عدم التبليغ عن الشخص المتصل بالمهداوي و ليس عن الدبابات
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