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كُتّاب وآراء
فنانون وإقصاء أسود الأطلس
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - علي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:46
الترويج للظلم التحكيمي وسوء أرضية الميدان والحظ العاثر مصطلحات تتردد علي مسامع المسؤولين المغاربة وبعض الجماهير ممن تسيرهم العواطف وليس العقل.
هل تعلم اخي المغربي ان الجامعة المغربية جلبت مند 2004 أكثر من محترف اجنبي وعشرات المدربين الاجانب. وانفقت مئات الملايين من الدولارات والنتيجة دائما الخروج من الدور الاول أو من الاقصائيات.
هل تعلم اخي المغربي ان المنتخب السينغالي والكرواتي والمكسيكي لا يتوفرون علي الامكانيات المادية والترسانة البشرية التي يتوفر عليها المنتخب المغربي. لكن يتوفرون علي الروح والعزيمة والرغبة في النجاح.
هل تعلم اخي المغربي انه خلال كاس افريقيا القادم ستسمع نفس الاعذار التي تسمعها الان كتبرير للاخفاق المستمر.
هل تعلم اخي المغربي ان الجامعة المغربية جلبت مند 2004 أكثر من محترف اجنبي وعشرات المدربين الاجانب. وانفقت مئات الملايين من الدولارات والنتيجة دائما الخروج من الدور الاول أو من الاقصائيات.
هل تعلم اخي المغربي ان المنتخب السينغالي والكرواتي والمكسيكي لا يتوفرون علي الامكانيات المادية والترسانة البشرية التي يتوفر عليها المنتخب المغربي. لكن يتوفرون علي الروح والعزيمة والرغبة في النجاح.
هل تعلم اخي المغربي انه خلال كاس افريقيا القادم ستسمع نفس الاعذار التي تسمعها الان كتبرير للاخفاق المستمر.
2 - mouradcanada الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 00:50
تبا للفار والحكام ضد العرب أسود أفريقيا MOROOCCO 2 - VAR 2
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