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كُتّاب وآراء
سهرة الغفولي في سلا
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:12
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - مدوخ# الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 14:55
الغفولي سب المقاطعين ومن بعد رجع يبكي ويعتذر، كل هذا يدل على أن المقاطعة نجحت نجاح منقطع النظير بالرغم من المجهود لي داروه الناس المنظمين ديال موازين باش يعمروه وبالرغم من الإعلام الممخزن لي لعب بالكاميرات وبعقول الناس. تحية للمدوخين ومبروك علينا. #مقاطعون
2 - مدوخ آخر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:02
بعد نجاح المقاطعة وفشل موازين الذل .. نداء للمداويخ للتفكير في الخطوة القادمة ..
3 - meme الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 15:16
اولا شكرا هسبريس اللي وريتينا شكون حاضر ثانيا احنا مقاطعين علئ قبال هذ المداويخ ثالثا لماذا المغاربه يتكلمون بالجمع انا شخصيا لا اعرف هذا الغفولي نهائيا ثم الفنانه مخلصين لا يستطيعون الامتناع و حاليا اي واحد يطلب المساعده لا مساعدة خليوهم منهم ليهم
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