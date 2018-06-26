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كُتّاب وآراء
مونتانا وأموال موازين
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - مغريبي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:05
بغينا نعرفو حكم الشرع فماوازين من الناحية الدينية والأخلاقية والمادية...
2 - العايق الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:17
بعد النجاح الكبير الذي حققته المقاطعة لهده الدورة المشرفين عن المهرجان لم و لن يصدقوا لكن الملموس للواقع كما هو واضح لجؤوا حاليا لهده المسرحيات بمعنى أن المغني..........لا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة
يريدون تدويخونا دوخية كببرة
لايهمنا حتى إن جاؤوا يشاركون بالمجان
تحياتي للمداويخ
يريدون تدويخونا دوخية كببرة
لايهمنا حتى إن جاؤوا يشاركون بالمجان
تحياتي للمداويخ
3 - سفيان الشعبي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:34
بعيدا عن مل ما له علاقة بالمقاطعة ،اجد هذا الفنان صادق فيما يقوله .
4 - Jeloul Philippe de Chastellux الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:39
العام زوين النشاط الشطيح والرديح والله لا عمركوم تفرحو بتنضم كاس العالم
العكر فوق لخنونة لجنة الفيفا كتشوف البنية التحتية المستشفيات المطارات ماشي
مهرجان البدخ موازين انشري هسبريس من فضلك
العكر فوق لخنونة لجنة الفيفا كتشوف البنية التحتية المستشفيات المطارات ماشي
مهرجان البدخ موازين انشري هسبريس من فضلك
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