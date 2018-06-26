24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

26/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3517:1520:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب (5.00)

  2. لاعبو المنتخب المغربي: الحظ و"تقنية الفيديو" وراء كبوة المونديال (5.00)

  3. الملك يثني على ثقة الأتراك في قيادة أردوغان (5.00)

  4. تثبيت لافتات الأثمنة القانونية للمراكن بمراكش (5.00)

  5. الدنمارك تواصل "رحلة المونديال" مع الفرنسيين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مونتانا وأموال موازين

مونتانا وأموال موازين

الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:55

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - مغريبي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:05
بغينا نعرفو حكم الشرع فماوازين من الناحية الدينية والأخلاقية والمادية...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
2 - العايق الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:17
بعد النجاح الكبير الذي حققته المقاطعة لهده الدورة المشرفين عن المهرجان لم و لن يصدقوا لكن الملموس للواقع كما هو واضح لجؤوا حاليا لهده المسرحيات بمعنى أن المغني..........لا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة

يريدون تدويخونا دوخية كببرة

لايهمنا حتى إن جاؤوا يشاركون بالمجان

تحياتي للمداويخ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
3 - سفيان الشعبي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:34
بعيدا عن مل ما له علاقة بالمقاطعة ،اجد هذا الفنان صادق فيما يقوله .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - Jeloul Philippe de Chastellux الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 22:39
العام زوين النشاط الشطيح والرديح والله لا عمركوم تفرحو بتنضم كاس العالم
العكر فوق لخنونة لجنة الفيفا كتشوف البنية التحتية المستشفيات المطارات ماشي
مهرجان البدخ موازين انشري هسبريس من فضلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.