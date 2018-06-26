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كُتّاب وآراء
حجيب ينتقد أحلام
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - ياسر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:41
شكون قال ليك الخير كايدار فصمت فقط ؟
﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ )
﴿ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ )
2 - ماسين الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:45
أحلام لها مكانة كبيرة عند العرب, يظهر بأنه ينقصك معلومات عليها
3 - المتتبع الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:46
السي حجيب كنتم تحدون حدو السيدة احلام وتتبرعون كما تبرعت هي وفيةالحقيقة هي لم تتبرع الا بعدما علمت بالمقاطعة لموازين من طرف المغاربة
4 - فاسي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:48
احلام ارادت استمالة الشعب المغربي لكن هيهات الكل عاق بيك جميع المغنيين الدين ياتون لهدا المهرجان من اجل المال فقط وافقار الشعب المغربي يلعبون عبى مشاعر الشعب المغربي بنفس التصريحات وهي المغرب بلدي التاني المغرب زوين عاش الملك محمد السادس الصحراء مغربية واخر ما كاين هو النشيد الوطني ورفع العلم المغربي وتقبيله ويتلقون راتب بالملايير ويرحلون تاركين الشعب المغربي طيلة السنة يعاني من الغلاء وعدم اهتمام الدولة والمعاناة امام المستشفيات وغيرها من قال لاحلام انها يمكنها ان تخدع الشعب المغربي بهاد جوج كليمات لمدا على الرغم من علم اغلب هؤلاء المغنيين وخصوصا العرب والمغاربة وبرفض الشعب لهم ولهدا المهرجان اصرو على القدوم من اجل المال فقط ولمدا دولة كالمغرب تفتقر لكل شئء تنظم مهرجان كلفته كبيرة ومنافعه منعدمة ولمدا يقام هدا المهرجان برعاية الدولة المغربية التي لاترعى قطاعات اجتماعية اخرى كالتعليم والصحة ولمدا الشركات المغربية كشركة الاتصالات والفوسفاط تحتضنان هدا المهرجان ولا تقومان باي نشاطات اجتماعية كبناء مدارس ومستشفيات وتجهيزها ولمدا تصر بعض الفئة من الاغنياء الشبعانين على مهاجمة اغلبية الشعب
5 - 007 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:54
إلى السي الفنان اقول : الفنانة احﻻم جزاها الله خير اذا لم تشهر وتعلن عن تنازليا على منحة موازين. جزاها الله خيرا. وياريث تعمل مثلها وانشرها في bbc أو. cnn. إن الله أعلم بالنيات وهو عﻻم الغيوب. تعلموا كيف تشكرون الناس ولا كيف تنتقدونهم.
6 - محمد مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:56
هي بغات توصل رسالة انها كتستمع لمبظ االشعب
7 - هل هذا وعض ام توبيخ . الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:59
فعل الخير علنا يكون احيانا ذا فعالية اكثر .وفي كل الأحوال انما الاعمال بالنيات .والنية لا يعلم حالها الا الله .وكفى....
8 - أسغن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:07
أودي أسي حاجب .ماتطعينا مانعطيوك . إلى فيك الغيرة تفضل او تحداها حنا نديرو ليك عيد وطني .
9 - adil الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:12
so what about badr harry ? badr harry our hero not shouwing off he s a moroccan with big heart not like most of fames moroccans
we want to see our start doing something for who need help
we want to see our start doing something for who need help
10 - طاءر الفينيف الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:15
ان الاوان نغيرو هد موازين اللي معطانا حتى افادة للبلد بمهرجانات ثقافية تنفع المواطن ...وبصراحة باراكا علينا منو المطربين الخليجيين امشو اغنو لمريكان ياك فضلوها علينا وقالونا عندهم مصلحة فيها ...صافي امشيو لها ويهنيونا مابقيش بغيناهم
11 - Abou majd الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 21:21
قول انا ما قادرش واظن انك غير محتاج للدفاع او الرد تاواحد ما طلبك العاطي الله خذ الشيك ديالك وسير بحالك والسيدة حرة تقول ما تشاء ليس وصيا عليها لتعطيها دروس في كيفية التبرع القضية اعمق من تبرع او لم يتبرع القضية أي رسالة تحملها كفنان واية قضية تعيش لها واي قيم تحمل يكون الحر ولا ياكل ب.... ايوا السكوت راه من ذهب واذا بليتم فاستثروا
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