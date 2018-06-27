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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | رئيس دانون وحملة المقاطعة

رئيس دانون وحملة المقاطعة

الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:23

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Souad الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:27
على الاقل انت كلمت المستهلكين اما المونوجين الآخرين. س.ع وافريقيا فنحن بالنسبة لهم لا نستحق حتى ان يكلمونا أو يناقشونا.
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26
2 - مدوخ# الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:37
بكل بساطة وبلا ماتعذب راسك وتدي فالطريق وتجيبها، نقص من الثمن وحسن فالجودة ديال الحليب وها مريضنا ماعندو باس والسلام عليكم
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42
3 - الظاهري الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:39
الثمن5دراهم والجودة حليب طري طبيعي 100في100 بدون اظافات حماية المستهلك وحماية حقوق الفلاح باتفاقيات جديدة تحمي الفلاح وقطيعه والقطيعة مع عقلية المستعمر
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28
4 - لمن الصورة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:40
أهم شيئ لاحظته في الفيديو قبل الحديث عن التمن والجودة . هو المؤتمر أو اللقاء الصحفي هل أقيم بالمغرب أو الخليج الفرنسي ولماذا نرى صورة أخرى لغير ملكنا على الجدار
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-1
5 - meme الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:43
الئ مزدتوش فيه هذي 5 سنين حنا مادزاديناش في الراتب هذي 20 سنه و عادابتش الاقتطاعات دبال بنكيران لا سامحه الله
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6
6 - عادل الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:46
هدا هو الفرق بين العقلية الغربية و العقلية المتخلفة لدا بعض من هم من ملتنا
شركة دانون شركة عالمية اتستجيب و تتجاوب مع المستهلك و في الأخير سوف تستجيب لمتطلبات المستهلك سواء عبر تحسين الجودة او تخفيف عبئ الثمن
و اما اخواننا فهم في سبات عميييييييييق
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5
7 - boujmia الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:00
هادي عملية الماركوتينغ
باراكا من الدوخة لتحسين وجه الماركة
اولا لازم التكلم مع ممتلي الشعب اللدين يمتلونه فعلا ويدافعون على قوته الشرائية في البرلمان
ومن بعد الانطلاق من الحد الادنى للءجور
وتحديد تمن قفة العيش بكرامة في المغرب
يعني الخبز الخضرة الحليب الزيت
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8 - شخصية منعزلة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:09
الضرب في إقتصاد خيانة لفرنسة ؟؟
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0
9 - احمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:11
البقرة الحلوب المغربية نَشْفَت ْمن الحليب، سير قلب على بگرة اخرى ، المغاربة عاقوا. تحية للشعب المغربي الأصيل لما كاي قبلش الحگرة او الدل.
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10 - mouktadi abderrazak الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:20
اتمنى ان يلقى تعليقي هذا اذان صاغية .الثمن هوثلاثة دراهم لنصف التر وخمسة دراهم ونصف للتر مع الحفاظ على الجودة والمراعات للفلاح والعامل وشكرا هسبريس والسيد صاحب شركةدانون
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