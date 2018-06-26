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كُتّاب وآراء
إدانة الزفزافي بـ20 سنة
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:31
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
1 - siham الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:54
حكم قاصي وصادم الله يفرج همنا
حسبنا الله ونعم الوكيل كرهتونا في هده البلاد الله ياخد فيكم الحق
حسبنا الله ونعم الوكيل كرهتونا في هده البلاد الله ياخد فيكم الحق
2 - يسقط الاستبداد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:56
كلنا ناصر الزفزافي
عاش الشعب ....... وليسقط الاستبداد والفساد
عاش الشعب ....... وليسقط الاستبداد والفساد
3 - باحث عن الحقيقة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:57
يحيى العدل ويخيى قضاء المغرب الذي أظهر انه لا يتأثر بخزعبلات المشوشين والطفيليين وضغوط الفاشلين
اما من ينتقد فكمشة من السوفسطائيين الذين يرومون الى خراب البلاد لان التقدمية في نظرهم هي اطلاق الحريات الى حدود الفساد والافساد
اما من ينتقد فكمشة من السوفسطائيين الذين يرومون الى خراب البلاد لان التقدمية في نظرهم هي اطلاق الحريات الى حدود الفساد والافساد
تعليق غير لائق
-85
4 - بوجيدي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 23:57
اللهم ألطف وسهل ويسر، نخاف من القادم في ملفات كحراك جرادة وملف بوعشرين.ربي سلم وأنعم على هذا البلد بالأمن والسلم والسلام
5 - جهنم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:00
المخزن فتح بابا من ابواب جهنم عليه وعلى المغاربة .. ولا ادري كيف سيغلق هذا الباب .. فعلى سبيل المثال : المقاطعة ستتقوى بشكل كبير جدا .. مكانة المغرب دوليا ادى المنظمات الدولية الحقوقية سيتراجع وسيكون له انعكاسات سلبية على الدولة .. الشعب سيخاف من الدولة وستنعدم الثقة وسيصبح الوضع مثل البركان الخامد سيحتاج فقط لفتيل لينفجر ............... اتمنى ان الخير للمغاربة وان كنت ارى عكسه قادما.
6 - خالد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:01
الله ايكون فعوان المغاربة في الداخل مساكين. مغلوب على امركم وحقوقكم تنتهك واموالكم تنهب وتسرق وعندما ينهض مواطن غيور كالزفزافي تحكم عليه وعلى رفقائه محكمة المخزن بعشرين سنة سجن. لا تحدث الا في الدولة الروليسية المخابراتية!
7 - حميد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:01
الديمقراطية لا تصلح للزفزافي و اتباعه فاردوغان سجن الآلاف فمن أكثرت لهم و سيبقون بدون محاكمات فعندما قال ماكرون بأن الملك قلق فكان يعني بأن الحراك خرج و تعدى الخطوط الحمراء و هل كل من امتلك كاميرا يصبح ناشطا فهده فوضى
تعليق غير لائق
-30
9 - جميل الادريسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:02
يحاكم من بتضاهر ب 20 سنة و من يسرق و ينهب أموال الشعب لا محاسبة و لا محاكمة .القانون يحاكم الشعب و لا يحاكم السلطة و المتسلطين لك الله يا مواطن
10 - تطواني الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:03
انتهت حكاية الخونة الاحتجاج كما قالت المحامية المرتزقة اصبح من الماضي الاحتجاج هو فكر و وعي من مواطن يعرف ما له و ماعليه لذلك اتمنى ان يكونو عبرة لمن سولت له نفسه المساس بامن و استقرار الوطن عاش الوطن ولا عاش من خانه بشعار دائم من طنجة الا الكويرة الله الوطن الملك
تعليق غير لائق
-40
11 - تعليق الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:06
لا حول و لا قوة إلا بالله. سبحان الله رجعنا لعهد الثمانينات، منتخب وطني قوي وسنوات الرصاص.
12 - عبدالله الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:07
وحدة تا تقول هاذا امتحان او وحدة تا تقول هاذا مسرح . هادا امتحان لكل من سولت له نفسه ان يلعب شيكيفارة ويخلق العنصرية والفتنة والمسرحية هي ديالكم ديال التغطية ديال الشمس بالغربال كولشي شافو العالم بالصوت والصورة او خصهوم يحمدو الله لي ما خداوش الاعدام او كون كانو في مصر او الجزاءر كاع ما تكون هاذ المسرحية ديال سنة ديال الحكم مون سلاو معاهم شحال هاذي او ما نعدبو لا صحافة لا محاميين ولا قضاة.
دابا سيرو شربو ليكم شي قهوة او بردو مع راسكم.
دابا سيرو شربو ليكم شي قهوة او بردو مع راسكم.
تعليق غير لائق
-14
14 - منال الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:08
الخوف كل الخوف ان تعم مضاهرات خطيرة المخزن متهور جابوها مباشرة مع قدوم المهاجرين
15 - المهاجر الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:08
المنكر بعينه.كنت اود المجيى في العطلة الان الوجهة تركيا.
16 - حسبي الله ونعم الوكيل الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:08
الزفزافي لم يقتل ولم يرتكب جرم يستحق به هذا الحكم فما الفرق بينه وبين المجرمة التي قتلت زوجها عمدا بمؤامرة مع عشيقها التي حكم عليها بعشرين سنة وتمتعت بالعفو مؤخرا تم أقبار الزفزافي في زنزانة ضلما وعدوانا لكن الله يرى كل شيء وهو القوي الجبار الذي سيأخد له حقه من ظالميه
18 - Bird الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:10
Avec ce jugement le Maroc des années de plombs est revenu, cela aggravera seulement la situation, aucun projet du rif n' a été réalisé. Les voleurs circulent et les manifestants pour un droit civique sont en prison quelle honte dans un pays qui se dit pays des droits....Harram allykoum!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chaouhtouna
19 - يوم الحساب الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:11
المنكر والظلم بكل صفاته الشعب المغربي مقهور على أمره لا حرية ولا عدالة ولا حق الله يأخذ الحق
20 - simo danmark الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:14
الزفزافي جنى على نفسه،كان ضحية بعض الجهات التي دفعته للواجهة،والآن هاته الجهات تخلت عنه....20 سنة نتيجة التهور والشعارات الفارغة،لا تجدي شيئا مع المخزن....المغرب بلد. شوف وسكت....الله يطلق سراحو...وترجع المياه لمجاريها
21 - Assrar الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:18
هذا هو حقالتعبير في المغرب تكلم على حقوقك تنال 20 سنة نافذة
22 - Abdo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:20
هل هؤلاء هم من دبحوا الجنود المغاربة في إكديم إزيك؟؟
دولة تعشق الظلم
دولة تعشق الظلم
23 - عاجل الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:20
المشكلة لدي فقط مع حزب العدالة والتنمية ،هذا الحزب الذي صوت عليه المغاربة لمحاربة الفساد فإذا به يركع للمخزن ويصبح مشاركا في قمع المغاربة.ما رأيكم يا وزراء العدالة والتنمية في هذا الحكم؟؟؟
20 سنة يا وزير حقوق الانسان الرميد 20 سنة !!!
باسمك يا وزير حقوق الانسان تم الحكم على رجال الريف.
نعلم الهدف من هذا الحكم ولصالح من ،السؤال هو لوزراء العدالة والتنمية ماذا ربحتم انتم من هذا الحكم ماذا ماذا رواتبكم ؟
20 سنة يا وزير حقوق الانسان الرميد 20 سنة !!!
باسمك يا وزير حقوق الانسان تم الحكم على رجال الريف.
نعلم الهدف من هذا الحكم ولصالح من ،السؤال هو لوزراء العدالة والتنمية ماذا ربحتم انتم من هذا الحكم ماذا ماذا رواتبكم ؟
24 - twi الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:20
يالمقارنة مع حجم الخسائر و الاصابات المتفاوتة الخطورة التي تعرض لها رجال الامن ..وكذا النوايا الخطيرة التي هددت استقرار البلاد فهذه احكام عادلة ..اما بالنسبة لمن لم يعجبه تعليقي فاتمنى ان يضع نفسه مكان كل رب اسرة تعرضت حياته للخطر من قبل من يزرعون الفوضى
25 - الناني الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:21
الحمد لله أن القضاء المغربي بدء ياخد مصاره الحقيقي
لا رحمة ولاشفقة في كل من يريد أن يمس باسقرار هذا الوطن أو أن يتآمر عليه. يحيا العدل
لا رحمة ولاشفقة في كل من يريد أن يمس باسقرار هذا الوطن أو أن يتآمر عليه. يحيا العدل
26 - إسماعيل الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:21
لا أمل لا في حكومة و لا في أحزاب و لا في انتخابات.. إن لم يتحرك أفراد هذا الوطن للوقوف ضد هذا الظلم على الأقل الدعاء للمظلومين و على الظالمين و المشاركة الفعالة في المقاطعة و في كل أصناف الإحتجاج كل على حسب طاقته و الصبر على هذا الجهاد المرير، فأظن أن القادم أسوأ
27 - fouad الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:22
في دولة نهجة سياسة المصالحة مع من ظلم في سنوات الرصاص اليوم يصدر حكم بإسم أمير المؤمنين في حق شباب طالب بالتغيير أليس هناك تناقد الم يجد محمد السادس إختلالات في مشاريع الحسيمة وعزل عدة وزراء لم يحاكموا اهكذا هي الدولة التي تتغنى بالحرية يريدون ان يبلغوا رسالة الى الشعب كل من نطق بالتغيير ومحاربة الفساد سيكون مصيره السجن والعذاب
كما ان الحكم جاء في وقت الشعب ينهج فيه سياسة المقاطعة وبعد فشل عدة محاولات صدر هذا الحكم لكي ينشغل الشعب عن المقاطعة وماشي بعيد يكون الاخطبوط اخنوش وغيره ممن يخافون على مشارعهم لهم يد في هذا الحكم الجائر
كما ان الحكم جاء في وقت الشعب ينهج فيه سياسة المقاطعة وبعد فشل عدة محاولات صدر هذا الحكم لكي ينشغل الشعب عن المقاطعة وماشي بعيد يكون الاخطبوط اخنوش وغيره ممن يخافون على مشارعهم لهم يد في هذا الحكم الجائر
28 - migo الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:23
إبتسم لأنك في المغرب وماذا عن الإسباني اللذي اغتصب أطفال المغرب
30 - محمد استاذ من احفير. الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:27
اخي انت حر وراء السدود. اخي انت حر بتلك القيود. اذا كنت بالله مستعصما. فماذا يضيرك كيد العبيد. ما اشبه القضاء المغربي بقضاء الانقلابي السيسي .وهكذا تفشل مرة اخرى حكومة العدالة والتنمية في تحقيق العدالة بعد انفشلت قبلا في تحقيق التنمية.الا شاهت الوجوه .ولا براءة لاحد .لقد اصدر هذا القاضي المرتعد حكمه الذي املي عليه لكي يكون عبرة لغيرهم ولكن هيهات سوف تلد الامة الريفية والمغربية عشرات الزفازفة الذين سيقضون مضاجع الظالمين و المنافقين.اين احزابنا العتيدة اين المدافعون عن الفسقة والملاحدة ومغتصبي الاطفال؟لقد صمت الجميع.الا شاهت الوجوه!!!
31 - مواطن من الجنوب الشرقي المنسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:29
هذه الأحكام هي أكبر دليل على أن المخزن صار خائفا من حراكات أشراف البلد. البراءة للزفزافي ورفاقه
32 - oujdi الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:29
حسبنا الله ونعم الوكيل الظلم فالشعب المقهور الله ايفرج عليك لا حول ولا قوة الابالله هدا ناضل من اجل الحق مكلاش فلوس الشعب اناللله وانا اليع راجعون
33 - محمد الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:30
وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ.. "صدق الله العظيم"
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