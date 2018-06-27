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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | العيطة في منصة سلا

العيطة في منصة سلا

الأربعاء 27 يونيو 2018 - 10:28

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - sinistrée الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:05
ah bon c'est le moment de danser ???!!! alors que nous bacheliers et bachelières brillants (es) de meknes on rentre en transe pour avoir la note qu'on mérite. La correction ou la saisie nous a condamné a avoir des notes qui ne sont pas les notres. Allez donc résoudre les problèmes des citoyens au lieu de s'amuser à organiser et fêter mawazin et autres. on crève. on en a marre
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1
2 - نجاح الأربعاء 27 يونيو 2018 - 11:14
الفيديو يؤكد بالوضوح نجاح المقاطعة
تحية للمقاطعين...
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2
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