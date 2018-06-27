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كُتّاب وآراء
صدمة في الوسط الحقوقي
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (17)
1 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:05
المطالبة بالعدالة الإجتماعية وتفعيل المشاريع ، لا يجب أن تمنح صكا على بياض لمناقشة التوابث ، وزرع فتيل الفتنة . فالمقاومة من داخل التوابث ، حتى لو انزلقت لبعض العنف والعنف المضاد ، لاتتجاوز الأحكام في حق المتورطين فيها ، السنة أو السنتين على أبعد تقدير . أعتقد أن عشرين سنة قابلة للاستئناف حكم عادل أمام فظاعة الجريمة التي لاتغتفر .
تعليق غير لائق
-70
2 - imad الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:05
نعم الحكم ليس عادل ... كان يجب اعدامهم شنقا هم و من وراءهم و كل من يحاول زعزعة استقرار المغرب
تعليق غير لائق
-104
3 - Axel hyper good الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:11
ما الفرق بين المخزن واسرائيل....?
4 - boujmia الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:15
ماذنب اخواننا حتى يحاكمو بهذه القسوة
اوو عشرين عام
بزاف
هدا تحديرورسالة لكل من سيخرج الى الشارع ويطالب بحقوقه
لقد رجعنا الى عهد البصري
القمع والسجن لكل من يحرك عينو في راسو
البرلمان لا يمثلنا
الحكومة لا تملك القرار
ولا يمكن لنا محاسبة المسؤلين
ناس يزدادون ويموتون فقراء
الكل يطمح الى العيش خارج المغرب
ارضنا عاطية او حنا جيعانين
هل الرسالة هي
لا تحتجو على الظلم
والا ستموتون في الحبس
نحن لانريد الصدقة
نريد بناء مدارس مستشفيات طرق من مدخول خيرات بلادنا
لاتعطونا السمك نريد صيد السمك بانفسنا
والعيش من عرق جبيننا
الريف كان مهمش مند الاستقلال
اهل الريف لما كان ممكن رحلو الى اؤروبا
وكانو يعيلون عائلات باكملها في المغرب
اليوم الفيزا
والجيل الدي ازداد في اؤروبا لم يعد يرسل شئ الى الريف
ادن اهل الريف عاشو ويعيشون الحرمان من عهد الاستقلال
ليس بالقمع والحبس سنحل المشاكل
اعطونا الأمل في المستقبل
اسجنو الفقر وحاربوه ولاتسجنو الفقراء
الهدف هو قتل المرض وليس المريض
اوو عشرين عام
بزاف
هدا تحديرورسالة لكل من سيخرج الى الشارع ويطالب بحقوقه
لقد رجعنا الى عهد البصري
القمع والسجن لكل من يحرك عينو في راسو
البرلمان لا يمثلنا
الحكومة لا تملك القرار
ولا يمكن لنا محاسبة المسؤلين
ناس يزدادون ويموتون فقراء
الكل يطمح الى العيش خارج المغرب
ارضنا عاطية او حنا جيعانين
هل الرسالة هي
لا تحتجو على الظلم
والا ستموتون في الحبس
نحن لانريد الصدقة
نريد بناء مدارس مستشفيات طرق من مدخول خيرات بلادنا
لاتعطونا السمك نريد صيد السمك بانفسنا
والعيش من عرق جبيننا
الريف كان مهمش مند الاستقلال
اهل الريف لما كان ممكن رحلو الى اؤروبا
وكانو يعيلون عائلات باكملها في المغرب
اليوم الفيزا
والجيل الدي ازداد في اؤروبا لم يعد يرسل شئ الى الريف
ادن اهل الريف عاشو ويعيشون الحرمان من عهد الاستقلال
ليس بالقمع والحبس سنحل المشاكل
اعطونا الأمل في المستقبل
اسجنو الفقر وحاربوه ولاتسجنو الفقراء
الهدف هو قتل المرض وليس المريض
5 - SAID M الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:17
الحقيقة ان هذا الحكم أعادنا إلى أيام الرصاص. إنه حكم جائر لا يصب في مصلحة الوطن والمواطن ولا الدولة بل سيكون له تأثير سلبي على مكتسباتنا الديمقراطية على المستوى العالمي. لهذا أتمنى ان تعيد الدولة حساباتها حتى لا تبالغ في معاملتها مع مواطنيها لأنها تبقى في الاول و الاخير هي المسؤولة على أمن واستقرار المواطنين والوطن.
6 - Almokhadram الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:18
Très bien jugement à la hauteur bonne continuation à nos juges .....
تعليق غير لائق
-21
7 - kamal Holland الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:18
أهل الريف واحرار المغرب لن ترهبهم هذه الأحكام الجاءرة وهم عازمون على المضي قدما في محاربة الفساد ونحو الحرية بكل الطرق السلمية..عاش الشعب ولا عاش من خانه.
8 - rachid الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:29
هذا هو القنون ديال العرب
لكن مع الاسف مالقيتوش رجال دوماج بلاد الظلماء
لكن مع الاسف مالقيتوش رجال دوماج بلاد الظلماء
9 - Lfadl الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:31
Tous ces intervenants negatifs ont une dent contre aussi bien le Gouvernement que le Regime. C’est un Parti pris contre nature. Pourquoi oubliez-vous tous les motifs graves a charges des condamnes ? Pourquoi reniez-vous la Loi et la Justice? Pourquoi vous n’admettez qye ce qui vous convient et ce qui vous convient n’estpas ce qui convient a notre Peuple et a notre Nation. Voulez-vous faire de notre pays, ine Nation hors la Loi, car ignorer la Loi c’est devenir HORS LA LOI. Vous ne pouvez effacer tous les motifs a la charge des accuses et ceux qui renient aux Autorites l’APPLICATION des LOIS ne peuvent etre des hirs La LOI......
10 - rachad hadri الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:31
الأحكام علدية جدا بالنظر إلى حجم التهم الموجهة اليهم . أنا اتحدث من الناحية القانونية والتي للأسف الشديد كانت غائبة في مرافعات دفاع المتهمين الذين يتحملون قسطا من المسؤولية . خالصا نتمنى التخفيف في مرحلة الاستئناف والتماس العفو
11 - النسر الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:32
لا أحب أن أسمع ان سنوات الرصاص قد ولت .لا ثم لا الاترون كم كان حجم الفتنة فيم يسمى حراك الريف ماذا سنجني من من الفتنة نعم للنضال المشروع لا للتخوين.الا ترون عائلات المسجونين يدقون ابواب الدول الأوروبية للتدخل اليس هذا مؤامرة ضد البلاد.برافو العدالة
12 - مواطن من سلا الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:32
الى المعلقين عبد الحميد وimad حاولو ان تنظفو قلوبكم من الحقد والكره للاخر فهذا ليس جيدا ابدا فهؤلاء هم مواطنون مغاربة التشفي ليس من سمات الانسان اسوء شي ان يكون الانسان قاسي القلب اي خال من الرحمة
13 - Amine الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:38
القانون والأحكام واضحة. الفديوهات التي دونوها على الانترنت هوءلاء المحكوم عليهم بأنفسهم واضحة وتبين بدقة ما قاموا به من أعمال تخريب وحرق و مظاهرات عنيفة غير مرخص لها وعدم احترام اماكن العبادة وبلبلة وتحريض على زعزعة السلم في البلاد. لماذا بعض الإخوة يتكلمون عن عودة سنوات الرصاص.
14 - kadiri الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:40
أقسم بالله أنني لم أعد أعرف ما الذي يريده أطراف التحكم في هـذا البلد، أتفهـم خوفهـم على امتيازاتهـم و ريعهـم ولكن أبهـذا السلوك سيواصلون التبجح بالاستقرار الذي ينعم به المغرب؟؟!! إنهـم يستفزون معظم المغاربة وإنهـم يقودون هـذا الوطن الى ما لا تحمد عقباه....إنهـم يريدون إخراس كل صوت يريد تعرية الإستبداد و الاستغلال و الفساد و الريع .... ويبدو أن ما يتظر بوعشرين سيكون أخطر .... يعلم الله أين يسير المغرب؟؟!!
15 - نوري إبراهيم الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:50
هل تأكل الأم أبنائها...؟! هل يتنكر الأب لفلذات كبده مهما كثر صخبهم وطالت "شقاوتهم"....لا وألف لا.....
فكيف يمكن أن نقضي على شبابنا بالموت البطيء ونحطم أحلامهم وآمال آبائهم وأمهاتهم .....كيف نستسيغ هذا الظلم العاتي....كيف نتكيف مع هذا الإعدام القطعي....؟؟
لماذا ننسف كل بارقة أمل في عجلة حياتنا....؟؟؟هؤلاء الشباب هم نتاج واقعنا ،وعصارة أعمارنا وطموحاتنا و كل نبل في دواخلنا.....؟؟!!! ما عدنا نفقه كثيرا مما يدور حولنا ...وما عاد للفرح نافذة بجدران قلوبنا المكلومة....
هل هؤلاء القضاة يعاقبون أمة بأكملها....؟؟!!!!!
"....الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ان ربك لبالمرصاد " .....(سورة الفجر)
مهما طال سواد هذا الظلم العاتي فإن الفجر يأتي باهرا بنوره الوهاج..:"ان موعدهم الصبح .أليس الصبح بقريب " سورة هود...
فكيف يمكن أن نقضي على شبابنا بالموت البطيء ونحطم أحلامهم وآمال آبائهم وأمهاتهم .....كيف نستسيغ هذا الظلم العاتي....كيف نتكيف مع هذا الإعدام القطعي....؟؟
لماذا ننسف كل بارقة أمل في عجلة حياتنا....؟؟؟هؤلاء الشباب هم نتاج واقعنا ،وعصارة أعمارنا وطموحاتنا و كل نبل في دواخلنا.....؟؟!!! ما عدنا نفقه كثيرا مما يدور حولنا ...وما عاد للفرح نافذة بجدران قلوبنا المكلومة....
هل هؤلاء القضاة يعاقبون أمة بأكملها....؟؟!!!!!
"....الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. ان ربك لبالمرصاد " .....(سورة الفجر)
مهما طال سواد هذا الظلم العاتي فإن الفجر يأتي باهرا بنوره الوهاج..:"ان موعدهم الصبح .أليس الصبح بقريب " سورة هود...
16 - امازيغ سوسي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:51
صدمة لانه ليس عادلا . حكم مثل هده التهم وما اقدم علبه ما تصطلحون عليه بمعتقلي الريف هو الاعدام .
17 - faroukbela الأربعاء 27 يونيو 2018 - 15:55
جنايات مصر اعدمت 6 أشخاص متورطين في العنف امس فما رايكم في العدالة المغربية .اليست احكام منصفة وعادلة
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