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كُتّاب وآراء
نجاة اعتابو .. الفن والسياسة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - شاهدة الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:44
من خلال شهادتك تأكد لي شخصيا أن المقاطعة نجحت بشكل كبير و جيد جدا
المداويخ ليسو أغبياء
تحياتي للمداويخ
المداويخ ليسو أغبياء
تحياتي للمداويخ
2 - filali الأربعاء 27 يونيو 2018 - 18:54
الله يدير الخير
نسال الله حسن الخاتمة....
نسال الله حسن الخاتمة....
3 - علي الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:00
أنا كنت من معجبي ومحبي نجاة اعتابو ، حجيب ، الستاتي ... وبما أنهم في هذه الضروف أخذلوا اولاد الشعب ولم يساندوه كما كان يساندهم ، فوالله لقد كرهتهم بقدرما كنت أحبهم ، وفي هذا اليوم أحرقت كل السيديهات المتعلقة بأغانيهم ، ومسحتها من الأقراص المدمجة بجميع أجهزتي السمعية البصرية ، والحمد لله أننا نتوفر على زخم من فنانين مقتدرين سبقوا هؤلاء الناكرين لجميل جمهورهم. أما عن ناس الغيوان فتكفينا منهم أغاني السبعينات الخالدة ورحم الله من توفي منهم.
4 - محب لنجاة عتابو الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:03
رسالة لك نجاة عتابو:
كل المغاربة يعتبرونك بنت الشعب و لهدا أنصحك أن تبقي بنت الشعب.
المغرب يتجه للديمقراطية و هو في المرحلة ما قبل الأخيرة.
و المرحلة الأخيرة هي مقاطعة الإنتخابات القادمة.
تحية للشعب المغربي الصابور الدي يدرك معنى الأمن و الأمان.
كل المغاربة يعتبرونك بنت الشعب و لهدا أنصحك أن تبقي بنت الشعب.
المغرب يتجه للديمقراطية و هو في المرحلة ما قبل الأخيرة.
و المرحلة الأخيرة هي مقاطعة الإنتخابات القادمة.
تحية للشعب المغربي الصابور الدي يدرك معنى الأمن و الأمان.
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