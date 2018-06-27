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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | إقصاء ألمانيا من المونديال

إقصاء ألمانيا من المونديال

الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:21

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - النعاس خو الموت لحمق الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:35
كوريا والمغرب مافاقو حتى جمع السوق
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8
2 - Watani الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:38
المنتخبات الصغيرة تنتصر وكم تمنيت ان يكون مصير البرتغال و اسبانيا وإلارجنتين ان تذوق نفس المرارة والاحباط لأنهم ما يستاهلون!!
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14
3 - zidoud الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:51
عقبال البرازيل عصابة زاغالو 1998
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12
4 - rachid الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:02
هل سيطالب الكوريون بمنح الاعبيين وسام و استقبال لانهم اقصوا بطلة العالم .
ام هدشي خاص بالشعوب العالم الثالث و التي تعتبر الخروج و الاقصاء انجاز تاريخي ،
.
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5 - Abdelkarim الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:04
Malgré le VAR et le soutien de la FIFA, l'Allemagne est éliminée !
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7
6 - mehdi faria الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:25
الكرة الأسيويه قويه على الأفريقيه خير دليل السعوديه إيران كوريا اليابان والعراق
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