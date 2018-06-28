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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صابر الرباعي في النهضة

صابر الرباعي في النهضة

الخميس 28 يونيو 2018 - 13:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Zineb ENSIAS الخميس 28 يونيو 2018 - 13:28
صراحة صدموني لمغاربة .. كنت تنضن نقدرو نقاطعو كلشي تالغنى و الشطيح لا ! ولكن صدقتو واعييين .. الشعب عاق و فاااق من التخدير .. تحياتي
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2 - سمحمد الخميس 28 يونيو 2018 - 13:36
ماشاء الله على الجمهور ،صابر يغني للرمال
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