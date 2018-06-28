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كُتّاب وآراء
نداء حميد المهداوي
الخميس 28 يونيو 2018 - 17:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - Mustapha الخميس 28 يونيو 2018 - 17:51
كلام الزوجة معقول و ينم على مستوى عال . إن شاء الله سيعود لكم و لعائلته بالبراءة
2 - Amaterdam الخميس 28 يونيو 2018 - 17:53
ذلك ما نتمناه كذلك لهذا الصحفي الشجاع الذي إستطاع فعلا بكلامه الصحيح والقوي إزعاج قوى أقل ما يمكن أن نقول عنها تماسيح خلقية ومفسدة في تلك الأرض الطيبة
3 - من الحسيمة الخميس 28 يونيو 2018 - 18:03
المهداوي كان سيدخل دبابة من مليلية، وكأن مليلية "غابة". هذا "سرك" كبير وليست احكام. الحرية لجميع المعتقلين، حراك الريف و حراك جرادة وكل الأقلام الحرة اذا كنتم فعلا تريدون خيرا بهذا الوطن.
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